Українська мова «помітно домінує» майже в усіх найпопулярніших соцмережах – дослідження

Тренд на посилення присутності української мови в українському сегменті соціальних мереж посилився після початку повномасштабного вторгнення РФ. Про це, як передає «Детектор-медіа», йдеться у досліджені Центру контент-аналізу «Українська мова в українських ЗМІ та у соціальних мережах».

«Українська мова відтепер помітно домінує майже в усіх найпопулярніших соціальних мережах. Якщо взяти до уваги заборонені в Україні російські соціальні мережі, а також тимчасово окуповані території (в тому числі ті, що окуповані з 2014 року), то позиції російської мови досі лишаються досить міцними – нею пишеться кожен другий допис. Втім, окремішній погляд на кожну платформу, а також регіональний розріз засвідчує радикальні зміни на користь української мови. Західні соціальні мережі – Facebook, Twitter (Х) та Instagram – підтвердили тенденцію на посилення ролі української мови. Так, в Instagram державною мовою тепер пишеться понад 90% дописів; Facebook та Twitter (X) за цим показником сягнули 75-80%. Для наочності варто нагадати, що торік частка української мови в цих соціальних мережах становила 65-70%, а три роки тому – в жовтні 2020 року – коливалася в межах 15-25%», – йдеться в дослідженні.

Його автори кажуть: користувачі Facebook, Twitter (Х) та Instagram вже протягом півтора року перебувають в здебільшого україномовному середовищі, що «створює сприятливі умови для переходу на українську мову тих, хто ще надає перевагу російській мові».

«Вочевидь, тенденція на збільшення частки української мови продовжиться, хоч, можливо, скромнішими темпами. Ключовою новиною є те, що радикальний прогрес продемонстрував за останній рік Youtube… Українська мова відчутно посилила свої позиції, відірвавшись від ганебних 5% матеріалів (півтора роки тому – ред.) й сягнувши майже половини (45%). Вдвічі зросла частка української мови і в ТіkTok: якщо раніше співвідношення було 1 до 2 на користь російської мови, то тепер 2 до 1 на користь державної», – мовиться в дослідженні.

Дані дослідження є приблизною оцінкою використання української і російської мов в українському сегменті соцмереж в жовтні 2023 року. Для аналізу були зібрані дописи з поширених в Україні мереж Facebook, Twitter (Х), Instagram, Youtube, TikTok та інші.

Підрахунок вівся за частотою вживання в кожній соцмережі пар слів (лексем), які мають відмінні корені в українській та російській мовах. Всього було зібрано і проаналізовано 1,17 млн дописів, написаних в період з 20 вересня по 20 жовтня 2023 року. Було враховано, в тому числі, тимчасово окуповані райони Донецької, Луганської, Харківської, Запорізької та Херсонської областей, а також Крим та Севастополь.