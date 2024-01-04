«У середньому 9 відгуків на одну вакансію» – Міноборони каже про «позитивну реакцію» на рекрутинг у військо

У Міністерстві оборони повідомили про «позитивну реакцію» на вакансії у війську, 389 підрозділів Сил безпеки та оборони України розмістили оголошення про 1847 вакансій на рекрутингових сайтах.



«Проєкт отримав позитивну реакцію у суспільстві і набирає обертів - – люди активно відгукуються на вакансії. Маємо зараз в цілому понад 17500 відгуків. Це в середньому 9 відгуків на одну вакансію. Кількість відгуків зростає на всіх майданчиках щотижня. Так само зростає кількість вакансій від військових частин», – сказала заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова, яку цитує пресслужба відомства у телеграмі.



Вона прогнозує, що у наступні місяці буде «відчутна позитивна динаміка – йдеться про тисячі залучених людей».



У відомстві також повідомляють, що наразі готується до запуску Агенція рекрутингу Міністерства оборони України, і нагадують, що рекрутинг – це паралельний процес із мобілізацією, який базується на підписанні контракту до кінця особливого періоду. При цьому людина йде у визначену частину і на визначену посаду, максимально використовуючи свій цивільний досвід.

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Це повідомлення з’явилося на тлі розгляду у Верховній Раді законопроєкту щодо мобілізації.



Наприкінці 2023 року Міноборони уклало угоди із чотирма компаніями, які надали безкоштовно свої майданчики і почали співпрацю в інтересах поповнення українського війська мотивованими фахівцями. Нині відомство співпрацює із платформами розміщення вакансій Lobby X, Work.ua, robota.ua, OLX Україна.