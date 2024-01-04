Комітет Ради з нацбезпеки почав розгляд законопроєкту про мобілізацію

Комітет Верховної ради з національної безпеки, оборони та розвідки починає розгляд законопроєкту про зміни в мобілізації – про це заявили, зокрема, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та членкиня комітету Мар’яна Безугла.

За словами Арахамії, обговорення із залученням військового командування та представників Міністерства оборони триватиме кілька днів.

«У депутатів від виборців є багато питань стосовно мобілізації, для відповідей на комітет приїхали Залужний, Шаптала та міністр Умеров. Буду повідомляти про хід розгляду законопроєкта в комітеті», – написав він у своєму телеграмі.

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Безугла повідомила, що обговорення триватиме три дні, комітет працюватиме в закритому режимі.

Кабінет міністрів 25 грудня зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт щодо питань мобілізації. Серед запропонованих положень є зокрема зниження призовного віку з 27 до 25 років, можливість включати до реєстру боржників осіб, які ухилилися від мобілізації, відміна відстрочки для осіб з інвалідністю ІІІ групи.

Заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко припустив, що за результатом обговорень ухвалять компромісну версію нових умов мобілізації.