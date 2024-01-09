Міністр оборони Швеції закликав громадян «бути готовими до війни»

Міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін заявив, що «громадяни мають бути готовими до початку війни», йдеться в повідомленні на сайті уряду країни.

«Багато хто казав про це до мене, але дозвольте мені зробити це офіційно, більш просто та з повною ясністю: у Швеції може бути війна», – наголосив урядовець.

Він закликав шведів допомогти побудувати «тотальну оборону», планувати та вживати заходів задля підвищення стійкості.

При цьому Болін згадав Україну, яка зустріла повномасштабне вторгнення РФ «тотальним опором».

«Російські війська стикнулися з об'єднаною силою всього українського суспільства. Таке об'єднання може відбутися досить швидко лише за умови, що переважна більшість населення усвідомлює ситуацію та розуміє, що поставлено на карту. Стійкість суспільства вимагає саме цього: обізнаності щодо ситуації», – наголосив шведський міністр.

Оскільки очікується, що Швеція приєднається до НАТО у 2024 році, а також у «ширшому контексті» війни Росії в Україні, міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін закликав своїх співгромадян «готуватися до війни».

Після початку повномасштабної війни Росії в Україні Швеція разом із Фінляндією відмовилася від політики військового нейтралітету, якого дві скандинавські країни дотримувалися впродовж десятиліть. Їхній намір отримав прискорене схвалення всіх членів НАТО, за винятком Туреччини й Угорщини. При цьому всі рішення всередині альянсу мають бути одноголосними.