Швеція і Білорусь відкликали послів для консультацій на тлі загострення відносин

Влада Білорусі відкликала до Мінська для консультацій посла країни у Швеції Дмитра Мирончика. У Стокгольм, у свою чергу, для консультацій відкликали тимчасового повіреного у справах Швеції в Білорусі. Про це Білоруській службі Радіо Свобода повідомили у МЗС Швеції.

Відкликання послів стало результатом чергового загострення відносин між країнами. Його причиною стала різка реакція білоруської влади на призначення Стокгольмом офіційного представника при білоруській демократичній спільноті за кордоном. На цю посаду в листопаді була призначена Крістіна Юханссон, яка раніше працювала в шведському посольстві в Мінську.

МЗС Швеції повідомило, що після цього призначення провело переговори з представниками офіційного Мінська. Про подробиці цих переговорів не повідомляють.

Білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на дипломатичні джерела повідомляє, що влада Білорусі була вкрай незадоволена призначенням, а також заявою голови МЗС Швеції Тобіаса Білльстрома, який назвав білоруську опозиційну лідерку Світлану Тихановську, яка перебуває в еміграції, реальною переможницею виборів президента Білорусі в 2020 році. Офіційно тоді було проголошено перемогу Олександра Лукашенка, Швеція, як і низка інших країн, не вважає його легітимним лідером, але при цьому зберігає відносини з офіційним Мінськом.