Франція виготовить 78 гаубиць Ceasar для України, заявив французький міністр оборони Себастьян Лекорню у газеті Le Parisien 17 січня.

За словами Лекорню, тоді як західна військова допомога вичерпується, Франція впроваджує в себе режим воєнної економіки.

Про те, коли гаубиці будуть передані Україні – він не уточнив.

САУ Ceasar вже є на озброєнні в української армії і, за даними військових, успішно використовується в бою проти російських військ.

Крім того, днями президент Франції Емманюель Макрон оголосив про плани поставити в Україну нову партію з близько 40 крилатих ракет великої дальності SCALP, а також «кілька сотень» бомб.

Макрон заявив журналістам на пресконференції 16 січня, що пріоритетом Європи має бути «не дати Росії перемогти».

Президент Франції також повідомив, що здійснить візит до Києва в лютому. Під час цього візиту йтиметься про двосторонню угоду про гарантії безпеки між Києвом і Парижем, схожу на домовленість, узгоджену між Києвом і Лондоном.

Аналітики неодноразово заявляли, що Захід повинен продовжувати і посилювати військову підтримку України, щоб запобігти перемозі Росії у початій нею війні.