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Франція виготовить 78 гаубиць «Цезар» для України – міністр

За словами Себастьяна Лекорню, тоді як західна військова допомога вичерпується, Франція впроваджує в себе режим воєнної економіки
За словами Себастьяна Лекорню, тоді як західна військова допомога вичерпується, Франція впроваджує в себе режим воєнної економіки

Франція виготовить 78 гаубиць Ceasar для України, заявив французький міністр оборони Себастьян Лекорню у газеті Le Parisien 17 січня.

За словами Лекорню, тоді як західна військова допомога вичерпується, Франція впроваджує в себе режим воєнної економіки.

Про те, коли гаубиці будуть передані Україні – він не уточнив.

САУ Ceasar вже є на озброєнні в української армії і, за даними військових, успішно використовується в бою проти російських військ.

Крім того, днями президент Франції Емманюель Макрон оголосив про плани поставити в Україну нову партію з близько 40 крилатих ракет великої дальності SCALP, а також «кілька сотень» бомб.

Макрон заявив журналістам на пресконференції 16 січня, що пріоритетом Європи має бути «не дати Росії перемогти».

Президент Франції також повідомив, що здійснить візит до Києва в лютому. Під час цього візиту йтиметься про двосторонню угоду про гарантії безпеки між Києвом і Парижем, схожу на домовленість, узгоджену між Києвом і Лондоном.

Аналітики неодноразово заявляли, що Захід повинен продовжувати і посилювати військову підтримку України, щоб запобігти перемозі Росії у початій нею війні.

«Цезарі» на передовій: як українська армія застосовує на Донбасі французькі САУ (фоторепортаж)
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«Цезарі» на передовій: як українська армія застосовує на Донбасі французькі САУ (фоторепортаж)

САУ «Цезар» (Caesar) мають значні переваги над самохідними гарматами радянського зразка

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