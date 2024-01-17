Президентка Єврокомісії: впевнена, що 27 держав ЄС нададуть Україні додаткові кошти

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила впевненість у тому, що 27 держав-членів Євросоюзу знайдуть рішення для надання коштів Україні.

Фон дер Ляєн сказала про це під час виступу в Європарламенті 17 січня.

«Остання Європейська рада продемонструвала політичну волю підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Але ми маємо підтримати це рішення адекватним фінансуванням. Ми запропонували гарантувати Україні стабільне і значне фінансування протягом наступних чотирьох років, щоб підтримати щоденне функціонування держави, стабілізувати економіку, наблизити її до нашого союзу. Все це вимагає оновленого бюджету ЄС… Я впевнена, що ми ухвалимо рішення 27 держав, що це можливо», – сказала президентка ЄК.

Лідери ЄС зберуться на саміт 1 лютого, щоб спробувати подолати блокування Угорщиною надання 50 мільярдів євро фінансової допомоги Україні протягом наступних чотирьох років.

У грудні минулого року лідери ЄС мали намір схвалити надання Україні фінансової підтримки в розмірі 50 мільярдів євро, проте Будапешт заблокував цей пакет допомоги.

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан і голова уряду Словаччини Роберт Фіцо напередодні висловили схожі думки щодо фінансової допомоги Україні. 16 січня в Будапешті після переговорів із Фіцо, Орбан заявив, що, як і раніше, виступає проти виділення Україні 50 мільярдів євро впродовж чотирьох років безпосередньо з бюджету ЄС.

При цьому Орбан визнав, що ЄС має допомогти Україні, і запропонував придумати для цього інший механізм, який «не завдав би шкоди бюджету ЄС». За його словами, країни Євросоюзу мають виділити на підтримку Україні кошти зі своїх власних бюджетів пропорційно до обсягу свого ВВП.

Фіцо заявив, що Словаччина підтримає пропозиції, з якими Угорщина виступить на саміті ЄС 1 лютого, хоча прямо і не сказав, що заблокує виділення 50 мільярдів з бюджету ЄС, якщо до голосування з цього питання все ж таки дійде.

Читайте також – FT: Брюссель проводить аудит зброї, наданої країнами ЄС Україні