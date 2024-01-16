Орбан і Фіцо спільно виступили проти допомоги Україні з бюджету ЄС

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан і голова уряду Словаччини Роберт Фіцо висловили схожі думки щодо фінансової допомоги Україні. 16 січня в Будапешті після переговорів із Фіцо, Орбан заявив, що, як і раніше, виступає проти виділення Україні 50 мільярдів євро впродовж чотирьох років безпосередньо з бюджету ЄС – на що в грудні погоджувалися лідери решти 26 країн Євросоюзу.

При цьому Орбан визнав, що ЄС має допомогти Україні, і запропонував придумати для цього інший механізм, який «не завдав би шкоди бюджету ЄС». За його словами, країни Євросоюзу мають виділити на підтримку Україні кошти зі своїх власних бюджетів пропорційно до обсягу свого ВВП. Фіцо заявив, що Словаччина підтримає пропозиції, з якими Угорщина виступить на саміті ЄС 1 лютого, хоча прямо і не сказав, що заблокує виділення 50 мільярдів з бюджету ЄС, якщо до голосування з цього питання все ж таки дійде.

Раніше видання Financial Times із посиланням на джерела писало, що Єврокомісія готова на поступки Будапешту. Зі слів Орбана випливає, що він пропонує зовсім іншу схему, тобто продовжує блокувати використання бюджету ЄС з метою допомоги Україні.

У Європарламенті цього тижня обговорюватиметься резолюція із пропозицією позбавити Угорщину права голосу в Європейській раді. Теоретично така можливість є, проте для цього потрібна згода всіх інших країн-членів ЄС. Фіцо 16 січня заявив, що Словаччина не підтримає позбавлення Угорщини права голосу.

Обидва лідери, яких багато коментаторів та низка європейських політичних лідерів звинувачують у проросійських симпатіях, також знову висловилися за перемирʼя в Україні. Фіцо раніше заявив, що для припинення війни потрібний перегляд підходу Заходу до підтримки України. Після його приходу до влади восени 2023 року Словаччина на державному рівні припинила постачання Києву зброї, а Угорщина не постачала її й раніше.

Більшість країн ЄС дотримуються іншої позиції – про необхідність підтримки України та про те, що тільки Київ має визначати прийнятні для себе умови мирних переговорів.