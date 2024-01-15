Представники Глобального Півдня в Давосі закликали зважати на «занепокоєння Росії» – посадовці ЄС

Західні партнери України висловили однозначну підтримку її мирного плану й закликали представників Глобального Півдня «чітко пояснити Росії важливість дотримання статуту ООН і його основних принципів в інтересах глобальної безпеки». Про це журналістам у Брюсселі за результатами четвертого раунду переговорів щодо формули миру, який відбувся у неділю в Давосі, повідомили посадовці ЄС на умовах анонімності.

«Хоча партнери з Глобального Півдня загалом висловили співчуття долі українців і їхнім стражданням, деякі підкреслили необхідність зважати на занепокоєння Росії», – сказано у повідомленні. Чиновники, втім, не зазначили, хто саме з учасників зустрічі пропонував враховувати позицію РФ.

У відповідь українська сторона, як повідомили неназвані посадовці ЄС, наводила приклади минулого діалогу і міжнародних угод із Росією, які вона порушувала. Учасники, що представляли Африку, підкреслили «важливість надісланого Україною повідомлення про те, що хулігани не завжди перемагають, і ширшу нестабільність, яку дії Росії вносять, наприклад, у Сахель і прилеглі регіони».

Євросоюз же своєю чергою підтвердив свою підтримку принципів мирного плану президента Володимира Зеленського «з упевненістю, що наступна Європейська рада ухвалить необхідне рішення щодо пакету економічної підтримки України в розмірі 50 мільярдів євро».

«Що стосується продовольчої безпеки, лінії солідарності ЄС наразі дозволили передати близько 60 мільйонів тонн зерна і продуктів, а нещодавній морський коридор після того, як Україна відновила контроль над своїми територіальними водами, дозволив експортувати 9 мільйонів тонн продуктів харчування», – резюмували неназвані посадовці.

14 січня у швейцарському місті Давос відбулася четверта зустріч радників із питань національної безпеки і політичних радників за участю керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

Участь у заході взяли представники понад 80 країн і міжнародних організацій. Серед них не було Китаю, хоча українська сторона запрошувала його і продовжить це робити, наголосив у Давосі глава ОПУ Андрій Єрмак, бо «для нас важливо, щоб Китай був за столом». У Пекіні, чия делегація 14 січня прибула до Швейцарії, відсутність свого представника на переговорах про український план миру поки не коментували.

Половина учасників переговорів про мирний план України, що пройшли в Давосі, представляли Глобальний Південь – так називають країни, що розташовані переважно в південній півкулі. Географічно цей сектор об'єднує Африку, Азію, Латинську Америку і є найбільшою групою в ООН, налічуючи загалом дві третини її представників.

Інтерес до Глобального Півдня в України зріс після повномасштабного російського вторгнення, адже низка країн із цієї групи утрималися від засудження дій Росії й підтримує з нею зв’язки.

Тим часом, допомога Україні з боку партнерів стикається з труднощами. Конгрес США з осені 2023 року не може погодити законопроєкт про військову допомогу Україні, яким передбачено понад 60 мільярдів доларів на фінансування її оборонних потреб на 2024-ий рік.

Затримка виникла і з боку Євросоюзу: макрофінансову допомогу в розмірі 50 мільярдів євро лідери в рамках перегляду середньострокового бюджету ЄС планували затвердити в грудні. Та рішення заветував прем’єр Угорщини Віктор Орбан. Подолати вето й виділити макрофін лідери ще раз спробують 1 лютого, задля чого збираються на позачерговий саміт у Брюсселі.