Зеленський їде до Швейцарії: візьме участь у форумі в Давосі, проведе низку зустрічей

Президент України Володимир Зеленський 15 січня розпочне робочий візит до Швейцарії, повідомляє його пресслужба.

Як зазначається, у межах візиту Зеленський зустрінеться з очільниками обох палат парламенту, лідерами партій та президенткою Швейцарії, візьме участь у Всесвітньому економічному форумі та проведе низку двосторонніх зустрічей.

Раніше, 14 січня, у швейцарському місті Давос відбулася четверта зустріч радників із питань національної безпеки та політичних радників за участю керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

Участь у заході взяли представники 81 країни та міжнародних організацій. На порядку денному зустрічі – «розгляд 5 пунктів української формули миру, а саме: виведення російських військ, відновлення справедливості, екологічна безпека, недопущення ескалації і повторення війни та підтвердження закінчення війни».