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Зеленський їде до Швейцарії: візьме участь у форумі в Давосі, проведе низку зустрічей

Президент України Володимир Зеленський 15 січня розпочне робочий візит до Швейцарії, повідомляє його пресслужба
Президент України Володимир Зеленський 15 січня розпочне робочий візит до Швейцарії, повідомляє його пресслужба

Президент України Володимир Зеленський 15 січня розпочне робочий візит до Швейцарії, повідомляє його пресслужба.

Як зазначається, у межах візиту Зеленський зустрінеться з очільниками обох палат парламенту, лідерами партій та президенткою Швейцарії, візьме участь у Всесвітньому економічному форумі та проведе низку двосторонніх зустрічей.

Раніше, 14 січня, у швейцарському місті Давос відбулася четверта зустріч радників із питань національної безпеки та політичних радників за участю керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

Участь у заході взяли представники 81 країни та міжнародних організацій. На порядку денному зустрічі – «розгляд 5 пунктів української формули миру, а саме: виведення російських військ, відновлення справедливості, екологічна безпека, недопущення ескалації і повторення війни та підтвердження закінчення війни».

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