У США погодили проєкт тимчасового фінансування уряду – Politico

Конгрес США погодив проєкт тимчасового фінансування уряду на 2024 рік. План передбачає виділення коштів одним урядовим структурам до 1 березня, іншим – до 8 березня. Про це пише видання Politico з посиланням на джерело.

За словами співрозмовника видання, голосування щодо проєкту відбудеться у Конгресі наступного тижня. Щоб запобігти зупиненню роботи державних структур, так званому «шатдауну», конгресмени мають ухвалити законопроєкт до 19 січня.

Раніше ідею чергового короткострокового продовження фінансування уряду різко критикував речник Палати представників республіканець Майк Джонсон.

На початку січня Конгрес досяг угоди щодо фінансування уряду у 2024 році у розмірі 1,6 трильйона доларів. Запропонований бюджет включає рекордні 886 мільярдів доларів на оборону та 704 мільярди – на необоронні витрати.

У листопаді 2023 року президент США Джо Байден підписав закон про тимчасове фінансування уряду на період до 19 січня 2024 року. До закону не увійшла допомога Україні, Ізраїлю та Тайваню – це питання розглядають окремо. Планується, що на цю мету піде 106 мільярдів доларів, зокрема 61 мільярд на військову підтримку Києва. Республіканці наполягають на посиленні охорони кордонів Сполучених Штатів в обмін на схвалення допомоги іншим країнам.