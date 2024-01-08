Республіканці й демократи домовились про «максимальні» витрати бюджету США на 2024 рік

Представники Республіканської та Демократичної партій у Конгресі США досягли угоди щодо федеральних витрат, спрямованої на запобігання зупинки роботи уряду.

За словами спікера Палати представників Конгресу США республіканця Майка Джонсона, «угода передбачає загальний рівень федеральних витрат у розмірі 1,6 трильйона доларів».

Ця цифра включає 886 мільярдів доларів на оборону і 704 мільярди доларів на витрати, не пов’язані з обороною, повідомив Джонсон у листі до законодавців 7 січня.

Президент США Джо Байден заявив, що «угода наблизила країну на крок до «запобігання непотрібного шатдауну і захисту важливих національних пріоритетів».

«Вона відображає рівні фінансування, про які я домовився з обома сторонами», – заявив Байден у своїй заяві після оголошення угоди.

Бюджет США на 2024 фінансовий рік, який уже розпочався 1 жовтня 2023 року, досі залишається не ухвалений «повною мірою». Профільні комітети Палати представників і Сенату не змогли узгодити 12 законопроєктів, які власне й формують державний бюджет – головним чином через розбіжності щодо витрат.

8 січня законодавці повертаються до роботи після різдвяної перерви, й очікується, що це питання стане предметом інтенсивних переговорів. Для того, щоби уникнути нової загрози «урядового шатдауну» частина бюджету має бути ухвалена до 19 січня, інша частина – до 2 лютого.

Однак, попри те, що партійні лідери оголосили про узгодження загальної суми витрат, розбіжності все ж залишаються. Так, демократи у своїй заяві – на відміну від заяви республіканця Майка Джонсона – наголосили в середу, що витрати, не пов’язані з обороною, становитимуть 772,7 мільярда доларів – замість $704 мільярдів.

За словами демократичних лідерів, збільшення бюджету, не пов’язаного з оборонними потребами, має захистити «ключові внутрішні пріоритети», в тому числі пільги для ветеранів, охорону здоров’я, харчову допомогу для вразливих верств населення.

Міністр фінансів Джанет Єллен заявляла 29 вересня 2023 року, що часткове закриття уряду «підірве» економічний прогрес країни, оскільки будуть припинені програми підтримки малого бізнесу, материнства та дитинства, а також можуть бути відтерміновані великі інфраструктурні проєкти. Президент Джо Байден тоді ж попередив, що так званий шатдаун може завдати великої шкоди Збройним силам.

Без нової бюджетної угоди тисячі американських державних службовців по всій країні можуть бути відправлені до неоплачуваних відпусток, включно з військовослужбовцями, авіадиспетчерами, співробітниками дитячих установ тощо.