США вичерпали бюджет на допомогу Україні – Кірбі

Сполучені Штати наразі не мають бюджетних коштів для нової військової підтримки України, підтвердив на брифінгу в Білому домі 3 січня координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

«Ми вже надали Україні останній пакет безпекової допомоги, на який у нас є кошти, якраз перед Новим роком і після Різдва. І ми маємо отримати підтримку конгресу, щоб ми могли продовжувати це робити», – сказав представник Білого дому.

27 грудня президент США Джо Байден підписав останній пакет допомоги Києву, на який були кошти згідно з його повноваженнями. До цього пакета на 250 мільйонів доларів увійшли боєприпаси для засобів протиповітряної оборони, реактивних систем залпового вогню та артилерії, а також протитанкові засоби та інше обладнання.

Конгрес США з осені 2023 року не може погодити законопроєкт про військову допомогу Україні. Президент Джо Байден запропонував конгресменам законопроєкт про національну безпеку на суму понад 100 мільярдів доларів, включно із 61 мільярдом на допомогу Києву. Документ не погодили республіканці, які хочуть включити до законопроєкту посилення прикордонних та міграційних заходів на кордоні США та Мексики.