Зеленський і Дуда провели переговори про взаємодію в оборонній сфері та підтримку з боку ЄС

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з президентом Польщі Анджеєм Дудою. серед іншого, вони обговорили питання «взаємодії в оборонній сфері з акцентом на ключових потребах Сил оборони України».

Як повідомила пресслужба Офісу президента, Зеленський висловив подяку за послідовну непохитну підтримку України з боку Польщі як незмінного союзника України на шляху до вступу в ЄС і НАТО.



«Наш спільний кордон має бути справжнім європейським кордоном. Кордоном єдності. Не має бути кордонів між нашими народами», – сказав він.

За повідомленням, сторони також обговорили питання забезпечення фінансової та політичної підтримки України з боку ЄС, обмінялися думками в контексті наближення Вашингтонського саміту НАТО та очікуваних рішень Альянсу.



«Переконаний, що майбутнє України та Польщі – у єдності, взаємній підтримці та взаємовигідній співпраці», – додав Зеленський.

Польська сторона наразі подробиць цієї розмови не повідомляє.

Польські фермери 6 січня припинили страйк, який розпочали у листопаді минулого року. Во пообіцяли розблокувати пункт пропуску «Медика-Шегині».