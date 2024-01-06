Польські фермери розблокують кордон у Медиці сьогодні – страйкарі підписали угоду з урядом

Польські фермери припинили страйк і о 20 годині за місцевим часом (21 за Києвом) розблокують пункт пропуску «Медика-Шегині». Про це на брифінгу повідомила воєвода Підкарпатського воєводства Тереза Кубас-Гул, передає кореспондент Радіо Свобода.

Кубас-Гул, а також міністр сільського господарства Чеслав Сєкєрський та протестувальники з організації «Підкарпатське ошукане село» підписали порозуміння про зняття блокади. У цьому документі йдеться, що уряд зобовʼязується виконати всі три вимоги фермерів – запровадження субсидій на кукурудзу у розмірі 1 мільярда злотих, збільшення обсягів кредитування на порятунок господарств на суму 2,5 мільярда злотих і відмова від підвищення сільськогосподарського податку, збереження його на рівні 2023 року.

«Ми розуміємо, що треба допомагати Україні, Польща і поляки це робили і роблять, але водночас ми хочемо, щоб були впроваджені певні правила, які б окреслили масштаби різних товарів, які можуть потрапляти на європейський ринок. У цій справі ми скерували інформацію і вимоги до Європейської комісії, також ми проводимо розмови з українською стороною. Європейський союз має підтримати Україну щодо її експорту, але на ті ринки, де ця продукція потрібна», – наголосив Сєкєрський.

Втім, міністр не зміг чітко сказати, коли саме будуть виконані вимоги фермерів, лише додав, що їхні фінансові потреби заклали до нового бюджету і передадуть його президентові в кінці січня.

«Нам трохи прикро, що ми, фермери, мусимо виходити на пункти пропуску і протестувати, щоб показати наше незадоволення і важку фінансову ситуацію. На жаль, причиною цього є той нещасний імпорт збіжжя з України, технічного зерна та інших продуктів сільського господарів. І ми мусили це заявити», – сказав лідер Підкарпатського осередку «Ошукане село».

За словами Кубас-Гул, відучора почав діяти цілодобовий контроль поліції, транспортної інспекції і податкової адміністрації. Вони мають перевіряти, чи всі перевезення, які здійснюються територією Польщі, відповідають законодавству в цій сфері.

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З 23 листопада 2023 року на пункті пропуску Медика тривав протест польських фермерів. Вони пропускали лише кілька вантажівок на годину.

23 грудня до протестувальників на кордон приїхав міністр сільського господарства Чеслав Сєкєрський, який запевнив, що вимоги протестувальників виконають, відтак фермер призупинили страйк.

Утім, вже після Різдва і нового року, 4 січня фермери знову відновили блокаду пункту пропуску «Медика-Шегині» і обіцяли протестувати, доки польський уряд не підпише гарантію виконання їхніх вимог.