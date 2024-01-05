На кордоні України та Польщі у чергах 2 тисячі вантажівок – ДПСУ

На кордоні України та Польщі в чергах стоять 2 тисячі вантажівок, повідомив у коментарі «Укрінформу» речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко 5 січня.

«Продовжується блокування напрямків пунктів пропуску «Рава-Руська-Хребене», «Краківець-Корчова», «Ягодин-Дорохуськ». За інформацією польських прикордонників, станом на ранок 1 400 вантажівок перебувають в чергах на цих трьох напрямках в бік України. Крім того, 4 січня зранку поновилося блокування руху для вантажівок на напрямку пункту пропуску «Шегині-Медика», черга на ранок – 600 вантажівок», – сказав він.

Речник повідомив, що рух вантажівок минулої доби на цьому напрямку ще залишався «інтенсивним», але надалі не виключено зниження кількості вантажівок, що перетинатимуть кордон.

На інших ділянках кордону рух для вантажівок не блокується. Черга з вантажівок у бік України фіксується лише на території Словаччини. Станом на ранок у бік України на напрямку пункту пропуску «Ужгород» очікувало проїзду 100 вантажівок, уточнив Демченко.

4 січня польські фермери з польської організації «Підкарпатське ошукане село» відновили блокування польсько-українського пункту пропуску «Медика – Шегині». Аграрії розпочали блокування пункту пропуску 23 листопада 2023 року, а зупинили акцію напередодні Різдва – 24 грудня.

Як повідомляв кореспондент Радіо Свобода, рішення відновити блокування вони ухвалили, тому що не отримали підтвердження від польського уряду, що їхні вимоги будуть виконані.

Учасники акції обіцяють пропускати три вантажних автомобілі на годину і кажуть, що вантажівки, які перевозять гуманітарну допомогу, небезпечний вантаж або товари, що швидко псуються, пропускатимуть.

Легкові автомобілі, автобуси рухаються у звичному режимі.

Наразі протест запланований до 3 лютого.

Протестувальники вимагають надання субсидії на кукурудзу в розмірі 1000 злотих на гектар, збільшення суми ліквідних кредитів для фермерів, скасування підвищення сільськогосподарського податку.

Міністр з аграрної політики Польщі запевняв протестувальників, що їхні вимоги будуть виконані. Але фермери не отримали письмову декларацію, підписану прем’єр-міністром Дональдом Туском, тож відновили блокування прикордонного переходу у Медиці.

Також від 6 листопада триває блокування польськими перевізниками пунктів пропуску «Дорогуськ – Ягодин», «Гребенне – Рава-Руська», «Корчова – Краковець».