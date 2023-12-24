ДПСУ підтвердила припинення блокади одного з пунктів пропуску на кордоні з Польщею

У Держприкордонслужбі підтвердили, що вранці 24 грудня, поновився рух вантажівок через пункт пропуску «Медика – Шегині» на кордоні з Польщею. Польські фермери припинили його блокаду.

У ДПСУ, із посиланням на інформацію від Прикордонної варти Республіки Польща кажуть, що 24 грудня о 09:30 завершилася акція протесту перед пунктом пропуску «Медика – Шегині».

Наразі оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у напрямку в’їзду в Україну здійснюється у звичайному режимі.

«Прикордонники спільно з працівниками контрольних служб працюють, аби забезпечити пропуск максимальної кількості вантажівок», – додають в ДПСУ.

Також прикордонники закликають водіїв врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень.

Раніше польське міністерство сільського господарства повідомила, що 24 грудня фермери, які протестували на кордоні біля пункту пропуску «Медика», призупинять страйк. Таке рішення ухвалили після того, як сьогодні з протестувальниками на кордоні поспілкувався профільний міністр Чеслав Сєкєрський.

Водночас, польські перевізники, які блокують три пункти пропуску на польсько-українському кордоні, не припинятимуть блокаду на свята, повідомила 23 грудня організаторка страйку перевізників в Дорогуську Едита Озигала після зустрічі з міністром інфраструктури Польщі Даріушем Клімчаком.

З 6 листопада польські перевізники розпочали блокування кордону. Вони заблокували рух вантажівок на пунктах пропуску на польсько-українському кордоні, вимагаючи повернення дозволів для українських водіїв і вилучення польських машин із електронної черги. Йдеться про блокування пунктів пропуску «Гребенне – Рава-Руська», «Корчова – Краківець», «Дорогуськ – Ягодин», «Медика – Шегині». Через дії польських протестувальників у черзі застрягли кілька тисяч вантажівок.

Україна і Європейський союз підписали Угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом 29 червня 2022 року. Її початковий термін дії складав один рік з можливістю продовження. Згодом дію угоди продовжили до кінця червня 2024 року.