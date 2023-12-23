Польські перевізники не планують припиняти блокаду кордону на свята – організаторка страйку

Польські перевізники, які блокують три пункти пропуску на польсько-українському кордоні, не припинятимуть блокаду на свята, повідомила 23 грудня організаторка страйку перевізників в Дорогуську Едита Озигала після зустрічі з міністром інфраструктури Польщі Даріушем Клімчаком

За її словами, «протестувальники проведуть свята на блокаді кордону і вже розписали відповідний графік чергувань».

«Поки ми не досягнемо реального консенсусу, ми тут будемо й надалі», – заявила Озигала.

Своєю чергою, міністр Клімчак зазначив, що «для розв’язання проблеми на кордоні потрібно переглянути торговельну угоду між Україною і ЄС».

«З нашого боку є твердий висновок, що ми повинні виправити, змінити чинну угоду щодо торгівлі між ЄЄ та Україною. Українська сторона нарешті погодилася на переговори на цю тему. До цього такої згоди не було», – зазначив Клімчак.

Польський міністр зауважив, що «інформацію про готовність створити робочу групу з Україною, яка аналізуватиме угоду, він отримав напередодні ввечері. Відтак, він хоче, щоб ця робоча група запрацювала якомога швидше».

Клімчак підкреслив, що «положення угоди між Україною і ЄС є дуже загальними, відтак це призвело до того, що польські перевізники були витіснені з ринку і втратили замовлення».

«Це потребує детального розгляду», – міністр.

Раніше польське міністерство сільського господарства повідомила, що 24 грудня фермери, які протестували на кордоні біля пункту пропуску «Медика», призупинять страйк. Таке рішення ухвалили після того, як сьогодні з протестувальниками на кордоні поспілкувався профільний міністр Чеслав Сєкєрський.

З 6 листопада польські перевізники розпочали блокування кордону. Вони заблокували рух вантажівок на пунктах пропуску на польсько-українському кордоні, вимагаючи повернення дозволів для українських водіїв і вилучення польських машин із електронної черги. Йдеться про блокування пунктів пропуску «Гребенне – Рава-Руська», «Корчова – Краківець», «Дорогуськ – Ягодин», «Медика – Шегині». Через дії польських протестувальників у черзі застрягли кілька тисяч вантажівок.

Україна і Європейський союз підписали Угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом 29 червня 2022 року. Її початковий термін дії складав один рік з можливістю продовження. Згодом дію угоди продовжили до кінця червня 2024 року.