ДПСУ: через блокування кордону в чергах у Польщі перебувають понад 4000 вантажівок

У Держприкордонслужбі заявляють, що у чергах на кордоні з Польщею на вʼїзд до України перебувають понад 4 тисячі вантажівок.



«На ранок ми маємо заблокованими чотири напрямки – це пункти пропуску «Рава-Руська», «Краківець», «Ягодин», «Шегині». За інформацією польських прикордонників, в напрямку України в чергах перебувають понад 4000 вантажних засобів», – сказав речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону.

Він нагадав, що рух легкових автомобілів та автобусів не блокується.

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З 6 листопада розпочали польські перевізники розпочали блокування кордону. Вони заблокували рух вантажівок на пунктах пропуску на польсько-українському кордоні, вимагаючи повернення дозволів для українських водіїв і вилучення польських машин із електронної черги. Йдеться про блокування пунктів пропуску «Гребенне – Рава-Руська», «Корчова – Краківець», «Дорогуськ – Ягодин», «Медика – Шегині». Через дії польських протестувальників у черзі застрягли кілька тисяч вантажівок.

Україна і Європейський союз підписали Угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом 29 червня 2022 року. Її початковий термін дії складав один рік з можливістю продовження. Згодом дію угоди продовжили до кінця червня 2024 року.