Польща: протестувальники завтра призупинять блокування пункту пропуску «Медика»

Польське міністерство сільського господарства повідомила, що вранці завтра, 24 грудня, фермери, які протестували на кордоні біля пункту пропуску «Медика», призупинять страйк. Про це повідомляє відомство у соцмережі Х.



Таке рішення ухвалили після того, як сьогодні з проектувальниками на кордоні поспілкувався профільний міністр Чеслав Сєкєрський.



Відомо, що блокаду знімають на період свят.



За інформацією RMF FM, 2 або 3 січня 2024 року фермери можуть відновити страйк на кордоні. Один із організаторів страйку Роман Кондрув заявив, що у разі отримання письмової заяви від прем’єр-міністра про те, що їхні вимоги будуть виконані, протест, ймовірно, не будуть поновлювати.

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З 6 листопада розпочали польські перевізники розпочали блокування кордону. Вони заблокували рух вантажівок на пунктах пропуску на польсько-українському кордоні, вимагаючи повернення дозволів для українських водіїв і вилучення польських машин із електронної черги. Йдеться про блокування пунктів пропуску «Гребенне – Рава-Руська», «Корчова – Краківець», «Дорогуськ – Ягодин», «Медика – Шегині». Через дії польських протестувальників у черзі застрягли кілька тисяч вантажівок.

Україна і Європейський союз підписали Угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом 29 червня 2022 року. Її початковий термін дії складав один рік з можливістю продовження. Згодом дію угоди продовжили до кінця червня 2024 року.