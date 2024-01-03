Польські активісти оголосили про відновлення блокування пункту пропуску «Медика – Шегині»

Представники організації Oszukana Wieś («Ошукане село») оголосили 3 січня про відновлення протесту біля прикордонного переходу «Медика – Шегині», повідомляє Польське радіо.

Фермери припинили акцію напередодні Різдва, чекаючи листа з державними гарантіями щодо виконання їхніх основних вимог, але досі такого документа не отримали.

«Міністр може багато чого нам пообіцяти, але всі рішення – за премʼєром Туском. Саме від нього все залежить. Кожен нам щось обіцяв. Попередній уряд також нам багато обіцяв. Тому треба це зрозуміти», – сказав керівник організації Роман Кондрув.

Протестувальники вимагають скасування підвищення сільськогосподарського податку, полегшення доступу до пільгових кредитів для підтримки ліквідності своїх господарств, а також субсидій на кукурудзу. Крім того, хочуть урегулювати умови ввезення продуктів з України.