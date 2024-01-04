Польща не відкриє кордон для української агропродукції – міністр

Ембарго на експорт українських товарів до Польщі – безстрокове, заявив міністр сільського господарства країни Чеслав Секерський.

«Кордони не відкриються, ембарго на українську продукцію безстрокове — до розпорядження про його скасування», — написав Секерський у соцмережі X 4 січня після зустрічі з представниками профспілок фермерів і сільськогосподарських організацій.

За словами Секерського, він підтримує вимоги протестувальників, «які, однак, мають бути адаптовані до чинного законодавства Польщі, включно із законодавством ЄС».

4 січня польські фермери з польської організації «Підкарпатське ошукане село» відновили блокування польсько-українського пункту пропуску «Медика – Шегині». Аграрії розпочали блокування пункту пропуску 23 листопада 2023 року, а зупинили акцію напередодні Різдва – 24 грудня.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, рішення відновити блокування вони ухвалили, тому що не отримали підтвердження від польського уряду, що їхні вимоги будуть виконані.

Учасники акції обіцяють пропускати три вантажних автомобілі на годину і кажуть, що вантажівки, які перевозять гуманітарну допомогу, небезпечний вантаж або товари, що швидко псуються, пропускатимуть.

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Легкові автомобілі, автобуси рухаються у звичному режимі.

Наразі протест запланований до 3 лютого.

Протестувальники вимагають надання субсидії на кукурудзу в розмірі 1000 злотих на гектар, збільшення суми ліквідних кредитів для фермерів, скасування підвищення сільськогосподарського податку.

Міністр з аграрної політики Польщі запевняв протестувальників, що їхні вимоги будуть виконані. Але фермери не отримали письмову декларацію, підписану прем’єр-міністром Дональдом Туском, тож відновили блокування прикордонного переходу у Медиці.

Також від 6 листопада триває блокування польськими перевізниками пунктів пропуску «Дорогуськ – Ягодин», «Гребенне – Рава-Руська», «Корчова – Краковець».