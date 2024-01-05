Умєров поспілкувався із віцепрем’єром оборони Польщі: йшлось про ракетні удари і ситуацію на фронті

Міністр оборони України Рустем Умєров 5 січня провів телефонну розмову з віцепрем’єр-міністром нацоборони Польщі Владиславом Косіняком-Камишем, розповів він у соцмережі Х.

У першу чергу, Умєров привітав польського чиновника з його призначенням на посаду.

Умєров під час розмови також надав Косяніку-Камишу «оновлену інформацію» про ситуацію на передовій та нещодавні ракетні удари по України з боку РФ.

«Вдячний за наміри Польщі посилити свою роль у коаліціях можливостей, що сприятиме безпеці Європи та національним інтересам Польщі», – написав очільник оборонного відомства.

Український міністр зазначив, що він запросив польського колегу здійснити візит до Києва.

У ніч на 29 грудня Росія здійснила одну з найбільш масованих атак по українській території, випустивши 158 безпілотників і ракет. Одна з ракет, за даними польського командування, залетіла на 40 кілометрів углиб повітряного простору Польщі і була там близько 3 хвилин. Пізніше цю інформацію підтвердив генерал Веслав Кукула, начальник генерального штабу польських збройних сил.