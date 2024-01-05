Вантажівки зі Словаччини в Україну поки не пропускатимуть – ЗМІ

Кількість великих вантажівок, які прямують в Україну, на словацькому пункті пропуску «Вишнє Нємецьке» зростає. Як повідомляють ЗМІ, поліція Словаччини зупиняє вантажний транспорт і відподить його в бік магістралі D1 до міста Міхаловце.

За словами речниці управління поліції в місті Кошіце Ленки Іванової, зупиняти рух вантажівок в напрямку України словацька поліція буде до часу, поки кількість транспортних засобів на кордоні не зменшиться.

«У зв’язку з цими заходами ми закликаємо всіх водіїв проявляти підвищену обережність поблизу вантажівок, які відсторонені», – сказала вона.

Як повідомляли вранці 5 січня в Державній прикордонній службі України, блокування руху вантажівок відбувається на території Польщі на пунктах пропуску «Рава-Руська-Хребене», «Краківець-Корчова», «Ягодин-Дорохуськ» та «Шегині-Медика», на інших ділянках кордону рух для вантажівок не блокується. Однак у ДПСУ повідомляли про чергу з вантажівок у бік України на території Словаччини – вранці у бік України на напрямку пункту пропуску «Ужгород» очікувало проїзду 100 вантажівок.

У 2023 році представники спілки перевізників Словаччини кілька разів блокували рух вантажівок через пункт пропуску «Вишнє Нємецке». Однак у середині грудня пропуск вантажівок з України у Словаччину відновили.