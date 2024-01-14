Глава МЗС Німеччини: «Берлін і Париж стоятимуть разом на боці України»

Німеччина та Франція продовжуватимуть стояти на боці України, «тим більше, чим більше Росія чинитиме своє беззаконня проти українців», зазначила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на спільній пресконференції зі своїм французьким колегою Стефаном Сежурне 14 січня.

«Путін (президент Росії Володимир Путін – ред.) не полишає свою війну проти людей в Україні, він не хоче її полишати. Тим важливіше, щоб ми продовжували стояти пліч-о-пліч з Україною цього року та стільки, скільки буде треба, доки Росія не відступиться», – заявила Бербок.

Вона додала, що Німеччина та Франція від самого початку «були спільні та єдині» в підтримці України «як пара».

Бербок зазначила, що візит Сежурне в Київ під час ракетного обстрілу РФ є «важливим знаком солідарності», а українці протягом останніх тижнів «переживають найпотужніші повітряні атаки за 2 роки, коли Росія завдає безпрецедентні удари по цивільних об’єктах», наголосила вона.

«Цілком свідомо, по цілком нормальному життю, по цілком нормальних людях», – додала дипломатка.

Бербок також заявила, «коли Європа єдина та говорить одним голосом, цей голос добре чутно в усьому світі». Особливо німецька міністерка відзначила роль Ваймарського трикутника (ФРН-Франція-Польща).

Раніше в НАТО нагадали, що країни-члени альянсу закуповують до 1000 ракет ППО Patriot, щоб, серед іншого, «продовжити зміцнювати протиповітряну оборону України». Німеччина нещодавно поставила в Україну системи ППО Patriot і Skynex, а також додаткові ракети для ППО IRIS-T, а Велика Британія надсилає в Україну близько 200 ракет ППО.

У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 10 січня відбулось термінове засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів, яке Київ скликав у звʼязку з масованими ракетними обстрілами 29 грудня та на початку січня. Як повідомила за результатами засідання посол України в НАТО Наталія Галібаренко, «прозвучали деякі анонси від певних країн вже про нові пакети військової допомоги».

Ці заяви пролунали на тлі труднощів з допомогою Україні з боку США та ЄС. У США прохання адміністрації Джо Байдена про надання додаткових понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні застрягло в Конгресі.

У грудні 2023 року лідери ЄС мали намір схвалити надання Україні фінансової підтримки до 2027 року в розмірі 50 мільярдів євро. Проте Угорщина заблокувала цей пакет допомоги. Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, лідери ЄС повернуться до цього питання наприкінці січня 2024 року.