Засідання Ради Україна-НАТО: союзники окреслили плани надати Києву допомогу на мільярди євро

Союзники по НАТО на зустрічі з Україною вкотре заявили, що продовжать надавати країні значну військову, економічну та гуманітарну допомогу.



«Сьогодні члени Альянсу чітко заявили, що вони продовжать надавати Україні значну військову, економічну і гуманітарну допомогу, а багато членів Альянсу окреслили плани щодо надання додаткових можливостей на мільярди євро у 2024 році», – йдеться пресрелізі.

У НАТО нагадали, що країни-члени альянсу закуповують до 1000 ракет ППО Patriot, щоб, серед іншого, «продовжити зміцнювати протиповітряну оборону України». Німеччина нещодавно поставила в Україну системи ППО Patriot і Skynex, а також додаткові ракети для ППО IRIS-T, а Велика Британія надсилає в Україну близько 200 ракет ППО.

У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 10 січня відбулось термінове засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів, яке Київ скликав у звʼязку з масованими ракетними обстрілами 29 грудня та на початку січня. Як повідомила за результатами засідання посол України в НАТО Наталія Галібаренко, «прозвучали деякі анонси від певних країн вже про нові пакети військової допомоги».

Ці заяви пролунали на тлі труднощів з допомогою Україні з боку США та ЄС. У США прохання адміністрації Джо Байдена про надання додаткових понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні застрягло в Конгресі.

У грудні лідери ЄС мали намір схвалити надання Україні фінансової підтримки до 2027 року в розмірі 50 мільярдів євро. Проте Угорщина заблокувала цей пакет допомоги. Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, лідери ЄС повернуться до цього питання наприкінці січня 2024 року.