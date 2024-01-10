«Поки Москва посилює свої удари, союзники посилюють ППО України» – Столтенберґ на екстреному засіданні в НАТО

У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 10 січня відбулось термінове засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів, яку Київ скликав у звʼязку з масованими ракетними обстрілами 29 грудня та на початку січня, повідомляє кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі.

Головував на зустрічі генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, представники України – командувач Повітряних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук та заступник міністра внутрішніх справ Олексій Сергєєв доєдналися у режимі відеоконференції та проінформували послів НАТО про тип ракет, які використовувала Росія, куди цілила і яким чином партнери з альянсу можуть допомогти Україні протистояти російським ракетним ударам.

«Прозвучали деякі анонси від певних країн вже про нові пакети військової допомоги. Я думаю, що це хороша новина на початку нового року», – повідомила за результатами засідання посол України в НАТО Наталія Галібаренко.

«Так само прозвучали анонси від окремих країн про те, що буде збільшено їхні внески до комплексного пакету допомоги НАТО. Це той інструмент, який вже два роки війни дозволяє нам, наприклад, задовольняти наші першочергові потреби, тобто, умовно, купувати антидрони, пальне, мастила для техніки, турнікети, медикаменти. В перспективі це буде інструмент, в рамках якого будуть йти проекти гуманітарного розмінування з відновлення певних інфраструктурних, військових проектів, об'єктів на території України. І так само в рамках комплексного пакету допомоги одним з проєктів буде побудова разом з НАТО інтегрованих систем ППО в Україні», – розповіла вона.

Генеральний секретар Йенс Столтенберг заявив, що Альянс буде продовжувати підтримувати «хоробрих українців у протистоянні загарбницькій війні Росії».

Країни-члени Альянсу наразі купують до 1000 ракет ППО Patriot, щоб, серед іншого, «продовжити зміцнювати протиповітряну оборону України». Німеччина нещодавно поставила в Україну системи ППО Patriot і Skynex, а також додаткові ракети для ППО IRIS-T, а Велика Британія надсилає в Україну близько 200 ракет ППО, зазначається у прес-релізі НАТО.

«НАТО рішуче засуджує російські ракетні та безпілотні атаки на українських цивільних, у тому числі зі зброєю з Північної Кореї та Ірану. Другий рік поспіль Путін намагається виснажити Україну масовими ударами, але йому це не вдається. Російська кампанія жорстокості лише посилює рішучість України. Поки Москва посилює свої удари по українських містах і цивільному населенню, союзники по НАТО посилюють протиповітряну оборону України», – зазначив генсек НАТО Єнс Столтенберґ.

Формат засідань Рада Україна-НАТО був заснований на саміті НАТО в липні 2023 року і слугує майданчиком для спільних консультацій, рішень і взаємодії між НАТО та Україною. В рамках цього формату Київ отримав право самостійно скликати зустрічі з партнерами НАТО в разі потреби.