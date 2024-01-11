«Грають на антиамериканських настроях»: як Росія намагається розсварити Україну з країнами ЄС

Як Росія просуває пропаганду у різних країнах світу? Який вплив вона має на свідомість іноземців? Як цьому процесу протистоять українські активісти за кордоном? Які цілі переслідує РФ, розповсюджуючи свої наративи. Про все це дізнавався проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

В італійському місті Модена культурна асоціація «Росія Емілія-Романья» оголосила про проведення 20 січня виставки-конференції «Маріуполь. Відродження після війни». Приазовське місто, тисячі жителів якого загинули під час російської облоги навесні 2022 року, організатори називають «символом народного повстання на Донбасі проти київської хунти». В рамках заходу був запланований і показ фільму про нібито відновлення міста російською владою. Організатори називають фільм документальним.

Запланована російська конференція образила українців в Італії, через що у мережі почали з'являтися заклики щодо проведення акцій протесту проти проведення заходу.

У Міністерстві закордонних справ України назвали проведення цієї конференції «провокацією». А 9 січня речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що на звернення української сторони мерія італійського міста Модена відкликала дозвіл на проведення російської виставки про окупований Маріуполь. Також, Ніколенко закликав і інші міста у світі не надавати майданчиків для подібних подій, назвавши їх «російською провокацією».

«Розквіт» Маріуполя в окупації»

Продюсер української редакції «Настоящее время» (телеканал, створений Радіо Свобода за участі «Голосу Америки») Владислав Майструк відслідковував новини щодо російської конференції у Модені. Він каже, що планувалося проведення дискусії та показ проросійських сюжетів про те, як живе Маріуполь під час окупації.

«Там би показували ці сюжети, які робив італійський пропагандист Андреа Лучетті щодо окупованого Маріуполя, оці картонні будинки, які зробили там – ці квартали-новобудови, ялинку, але не показували б зруйновані частини міста і не вводили би в контекст. Там була б просто презентація альтернативної реальності. Саме як показують, наприклад, на російському телебаченні», – каже він.

Маріуполь був окупований російськими військами навесні 2022 року після тривалої облоги та вуличних боїв. Місто було сильно зруйноване. Нині воно розташоване на значній відстані від лінії фронту, проте українські сили періодично завдають ракетних ударів по військових обʼєктах у Маріуполі.

вЗа словами Майструка, російська пропаганда в Італії активно просувалась 8 років – з 2014 року до початку широкомасштабного вторгнення. Зокрема, її транслювали на телеканалах італійського телемагната Сільвіо Берлусконі, який відомий своєю дружбою з російським президентом Володимиром Путіним.

Ніхто не звертав увагу, що саме Росія окупувала Крим з 2014 року

«А це загальнонаціональні телеканали і мільйонна аудиторія. Просувався наратив, що в Україні була не революція гідності, а був «державний переворот». Почався «геноцид» народу Донбасу, російськомовних, і тому Росія втрутилася. Ну і звичайно, що українці всі «неонацисти». Ніхто не звертав увагу, принаймні в італійських ЗМІ, що саме Росія окупувала Крим з 2014 року і так само зробила з частиною Донбасу – Луганської та Донецької областями», – розповів Майструк.

Що міняло думку італійців?

Втім, з 2022 року суспільна думка щодо України в Італії почала змінюватись. Хоча певні російські наративи в риториці окремих італійських посадовців залишились, додав продюсер.

«Суспільна думка в Італії дуже змінилася на користь України, звичайно. Особливо після того, що вони побачили навколо Києва – Буча, Ірпінь, Бородянка. Але все одно, деякі персоналії навіть в парламентських партіях, продовжують виступати з такими відверто проросійськими наративами або вони ховають це за наративами пацифізму. Тобто «не відсилаймо Україні зброю, бо так ми тільки продовжимо війну, сідаймо і домовляємось». Звичайно, ніхто не каже про що домовлятися, як домовлятися і ніхто не зважає на слова тих же російських можновладців, які кажуть про не домовлятися, а про денацифікацію тощо», – зауважив співрозмовник.

Російські війська займали місто Бучу понад місяць. Після їхнього стрімкого відступу наприкінці березня місцева влада і журналісти виявили тіла 458 цивільних жителів, 419 із них були застрелені або померли від тортур.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками

За словами Майструка, розголос щодо російської конференції у Модені вплинув і на проведення проросійських заходів у інших містах Італії.

Багато заходів вже почали скасовувати або місцева влада, або навіть приватні підприємці

«Місто Модена вже остаточно прийняло рішення, що захід в приміщеннях місцевої влади, в комунальних приміщеннях, проводиться не бути. Якщо вони знайдуть якусь там альтернативу приватну, то, будь ласка. Але, наприклад, в місті Лукка є готель, це вже приватна власність, вони днями скасували зустріч, яку мали провести щодо мультиполярного світу і там мав бути присутнім, вмикатися наживо, Олександр Дугін (один з ідеологів «русского мира» – ред.). Ми розуміємо, які наративи там би звучали. І тому багато заходів вже почали скасовувати або місцева влада, або навіть приватні підприємці. Бо та хвиля, яку спричинили українці й італійці разом, як прості люди, так і політики, вона спрацювала», – наголосив він.

Німеччина: «антизахідні настрої»

Аналітик Стокгольмського центру дослідження Cхідної Європи Андреас Умланд розповів «Новинам Приазовʼя», що у Німеччині російська пропаганда більше сприймається у східній частині країни. Це пов'язано з тим, що суспільство там не підтримує західні та європейські цінності, каже він.

Використовують ці антиамериканські, антиєвропейські настрої

«Там люди не підтримують західний світ, західну коаліцію, європейський проєкт і західні цінності. І російські пропагандисти, звичайно, знають про ці проблеми. Вони граються з цим і використовують ці антиамериканські, антиєвропейські почуття для того, щоб, мабуть, не стільки робити пропаганду для Росії, а пропаганду проти Заходу, проти Америки. На жаль, особливо я сам зі Східної Німеччини, це у багатьох громадян Східної Німеччини працює. Це незалежна в чомусь проблема, але російська пропаганда використовує ці пункти, щоб підвищити тиск на західне суспільство», – пояснив Умланд.

«Неправильне розуміння війни в Україні»

Однак за останні два роки у Німеччині зменшилась кількість людей, які підтримують політику Росії, зазначив аналітик. Проте залишаються і ті, хто досі має проросійські погляди. Експерт розповів про причини того, чому так відбувається.

«Іноді це такий наївний пацифізм, що вся ця війна, ми просто неправильно зрозуміли, що росіяни, нібито, боялися нас і тому це все сталося. Тобто треба подивитися на кожного німця, який має такі проросійські погляди, там є різні мотиви. Іноді це праворадикальна мотивація, це ультранаціоналісти, які бачать в політичній системі Путіна таку модель для Німеччини. Іноді це ліворадикальні люди, які ще бачать в сьогоднішній РФ Радянський Союз».

Андреас Умланд зазначає, що дія проросійських наративів у західних країнах досі можлива через нерозуміння значення війни в Україні.

Ця війна Росії проти України – це війна на експансію, на анексію

«Для західного світу незрозуміло глобальне значення цієї війни. Та ця війна відрізняється від інших війн. Було багато війн після Другої світової війни. І ця війна Росії проти України – це війна на експансію, на анексію, яка проводиться постійним членом Ради безпеки ООН і офіційно ядерною державою. І ця ядерна держава використовує свою ядерну зброю для того, щоб забезпечити територіальну експансію і геноцид української нації. Мені здається, проблема в тому, що ці війни багато німців і багато людей взагалі у світі ще не зрозуміли, що це не просто ще одна війна серед багатьох інших, а що ця війна підриває всю міжнародну систему безпеки, яка виникла після Другої світової війни», – зазначив Умланд.

США без інформаційного впливу РФ?

Про просування російських наративів у Сполучених Штатах Америки «Новинам Приазовʼя» розповів експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександр Краєв. Він зазначив, що свого піка у цьому регіоні російська пропаганда досягла у 2016 році, після чого соціальний і культурний простір став активно перевірятись на наявність російських наративів Федеральним бюро розслідувань (ФБР).

«Вибори Трампа – це, в принципі, є вершина інформаційних операцій, інформаційно-психологічних навіть операцій російської розвідки. Але після того було зроблено дуже багато. Тобто зараз ФБР майже на щомісячній базі перевіряє наскільки інфільтровані в американській інформації, соціально-медійній і культурному просторі російські агенти впливу. І останній рік, якщо ми подивимось на звіти ФБР, то вони чітко стверджують і вказують аргументовано, що повноцінного інформаційного впливу РФ на політичне або соціальне життя в Америці вже не існує», – поділився експерт.

За словами Краєва, американська аудиторія в цілому менш сприятлива до російської пропаганди ніж аудиторія країн Європи.

Європейська політика має історичну тяглість такого особливого відношення до Москви

«Якщо ми кажемо про Європу – про Австрію, Угорщину, Німеччину, там все-таки є певний ресентимент стосовно Радянського Союзу. Є певні політичні сили, або дуже крайні праві, які бачать в Росії рятівника класичної традиційної сім'ї, або крайні ліві, які вважають, що Росія це продовження Радянського Союзу. Тобто, європейська політика має історичну тяглість такого особливого відношення до Москви», – зазначив він.

В Америці є історична тяглість ненависті до Москви через «холодну війну», протистояння комунізму. Тому американці – набагато менш сприйнятлива аудиторія для російської пропаганди, пояснює експерт.

«Мета – підірвати підтримку України»

Керівник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Ігор Соловей зазначає, що головна мета російської пропаганди у Європі – підірвати підтримку Україні, яка надається країнами Європейського Союзу. Польща, Словаччина та Чехія – мали найбільший відсоток неправдивих повідомлень щодо України за минулий рік, додав Соловей.

«Відповідно досліджень наших колег, за минулий рік найбільша кількість брехливих повідомлень щодо України спрямовувалась на Польщу. Там найбільше зафіксовано фейків та маніпуляцій. Друге місце займає Словаччина і далі Чехія. Головне завдання російської пропаганди – це підірвати підтримку України. Це стосується в першу чергу військової підтримки, а в другу чергу – економічної, гуманітарної та політичної», – каже експерт.

За його словами, для просування пропаганди російська влада використовує соціальні мережі, де поширюють свої меседжі напряму серед електорату, який потім голосує за ту чи іншу політичну силу в країнах.

«Результат цієї роботи ми бачимо по зміні політичного сегмента та зміні відношення, наприклад, в Польщі. Ми бачимо, як блокується кордон, в тому числі через інформаційну обробку поляків. Оскільки ідея, яку поширюють росіяни, що рівень життя поляків погіршується через те, що вони допомагають українцям. Ну і власне ми бачимо, як це втілюється в життя. Теж саме частково ми бачимо у Словаччині», – зазначив Соловей.

У жовтні 2023 року уряд Словаччини очолив вчетверте очолив Роберт Фіцо, який заявив, що не підтримуватиме надання військової допомоги Україні.

Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк 14 листопада поінформував генсека НАТО про припинення військової допомоги Україні зі словацьких запасів. Але, за його словами, Словаччина пропонує «досить широкий спектр гуманітарної, цивільної та технічної нелетальної допомоги».

З 6 листопада польські перевізники розпочали блокування кордону. Вони заблокували рух вантажівок на пунктах пропуску на польсько-українському кордоні, вимагаючи повернення дозволів для українських водіїв і вилучення польських машин із електронної черги. Йдеться про блокування пунктів пропуску «Гребенне – Рава-Руська», «Корчова – Краківець», «Дорогуськ – Ягодин», «Медика – Шегині». Через дії польських протестувальників у черзі застрягли кілька тисяч вантажівок.

«Альтернативна точка зору»

Також, російська влада спрямовує свою увагу і на країни старої Європи, які відповідають за прийняття рішень, додав експерт. До них входять Німеччина, Франція та Італія.

РФ працює як через соцмережі, так і через «агентуру», через корисних ідіотів, через медіа

«Тут головне завдання – спонукати лідерів цих трьох країн змінити своє ставлення до України. Поки що це в них не виходить, але тут РФ працює як через соцмережі, так і через «агентуру», через корисних ідіотів, через медіа, які були закриті, але відновили своє мовлення чи трансляції, через сайти-дзеркала, через підрядників і інші можливості. Тобто, пропаганда постійно шукає способи донесення свого контенту і на заміну одному закритому каналу з’являється 2-3 нових», – пояснив він.

Соловей стверджує, що російська влада досі має змогу просувати пропаганду в Європі через те, що не усі країни усвідомлюють небезпеку, яку вона несе.

«Вони сприймають їх як альтернативну точку зору, прояв свободи слова. Вони не розуміють, що це інформаційні підготовки Кремля, які ведуть проти них війну. Тому вони часто використовують російські джерела, російську позицію, яка транслюється в місцевих медіа», – додав експерт.