Зеленський про наслідки затримок надання західних систем ППО: «велика кількість загиблих людей»

Далекобійна зброя дозволяє Україні знищувати російську авіацію, яка завдає ракетних ударів по українських цивільних об’єктах, водночас затримка в її постачанні призводить до людських жертв – про це заявив президент України Володимир Зеленський, спілкуючись із балтійськими медіа під час візиту до Латвії.

За його словами, без систем на кшталт зенітних ракетних комплексів Patriot неможливо відбити масштабні ракетні атаки.

«З одного боку, я вдячний від усього народу України за те, що в нас це є, а з іншого – як жити й спати спокійно, якщо розумієш, що є десятки таких систем, а якби Україні дали сьогодні сім таких систем, то люди в Харкові, Херсоні, Одесі не гинули б?» – сказав Зеленський.

Водночас він вказав на ефективність застосування українськими військовими зброї, зокрема, систем протиповітряної оборони, які вони отримують.

Читайте також: На Ставці проаналізували останні удари РФ та узгодили наступні кроки для посилення ППО – Зеленський

«Я зараз не буду говорити, яку, але партнери, слухаючи, розуміють – деяку далекобійну зброю, яку вони нам дали – ми знищили 26 гелікоптерів за добу, 12 літаків, які піднімалися й били потім ракетами, проти яких ці системи і працювали. Ми 12 знищили за раз. Просто було чим», – заявив президент.

При цьому він підкреслив, що затримки із передачею систем ППО призводять до людських втрат:

«Деяка затримка, і вони прийшли через три місяці. Я не можу поки що говорити про наші втрати, але візьміть ці втрати за два роки і потім розділіть їх на квартали і зрозумієте, скільки людей ми втратили за ці три місяці. Це я говорю про далекобійну зброю чи зброю ППО, тому що вважаю, що далекобійна зброя, яка знищувала російські літаки, які піднімалися нас бомбити – це не війна, це був наш захист… Велика кількість загиблих людей – ось ця затримка».

Читайте також: «Поки Москва посилює свої удари, союзники посилюють ППО України» – Столтенберґ на екстреному засіданні в НАТО

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.

Українська влада послідовно називає посилення протиповітряної оборони для відбиття російських атак одним із пріоритетів співпраці із західними партнерами.

Країни-члени Альянсу наразі купують до 1000 ракет ППО Patriot, щоб, серед іншого, «продовжити зміцнювати протиповітряну оборону України». Німеччина нещодавно поставила в Україну системи ППО Patriot і Skynex, а також додаткові ракети для ППО IRIS-T, а Велика Британія надсилає в Україну близько 200 ракет ППО, зазначається у прес-релізі НАТО.