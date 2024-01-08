Чехія не може допомогти з ППО, але є прикладом підтримки України – посольство

Чехія не може надати Києву системи протиповітряної оборони, але у контексті надання іншої військової допомоги може бути прикладом для великих країн, заявив тимчасовий повірений у справах України у Чехії Віталій Усатий, відповідаючи на запитання Радіо Свобода у Празі на брифінгу щодо недавніх масованих обстрілів України з боку Росії.



«В Чехії, на жаль, немає достатньої кількості ефективних систем протиповітряної оборони, яку вона може надати Україні, оскільки ми розуміємо, що Чехія також має відповідати стандартам безпеки НАТО. І в принципі, все, що можна було віддати, або вже було надано, або стоїть в черзі на надання Україні», – зазначив Усатий.



Чехія не лише приймає українських військових на лікування, але й постійно віддає все, що може, для військової підтримки України, наголосив український дипломат.



«Враховуючи те, що країна відносно маленька, вона реально надає все, що може надавати – і це відбувається постійно, – повідомив Усатий. – Якби всі великі країни слідували прикладу Чехії, Україна була би набагато більш забезпеченою і нам би вдалося врятувати життя і здоров’я набагато більшої кількості громадян».



За його словами, точну інформацію про зброю не розголошують з міркувань безпеки, але йдеться про танки, бойові машини піхоти та амуніцію.



Чехія також активно навчає «дуже велику кількість військових» Збройних сил України за стандартами НАТО і тренує українських пілотів на симуляторах F-16. «Терміни (випуску пілотів) дуже орієнтовні, бо вони постійно коригуються. Звичайно, нам потрібно, щоб навчали більше наших пілотів, але можливості Чехії обмежені», – наголосив Усатий.

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У липні 2023 року під час візиту президента України Володимира Зеленського до Праги чеський уряд повідомив, що Чехія направила Україні від початку повномасштабного вторгнення майже 700 одиниць важкої техніки та понад чотири мільйони боєприпасів. Чеський прем’єр Петр Фіала тоді запевнив, що Чехія сприятиме навчанню українських пілотів.



У листопаді 2023 року міністерка оборони Чехії Яна Чернохова визнала, що на чеських складах залишилося не так багато обладнання військового призначення, яке можна відправити в Україну, але Прага має можливості для допомоги через приватні компанії та з використанням іноземних коштів. Чернохова повідомила чеському телебаченню, що на теренах Чехії і Польщі пройшли навчання понад чотири тисячі українських військових і така допомога триватиме надалі.



Посольство України в Чехії цього року очікує на візит до Праги міністра оборони Рустема Умєрова та головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. «Цей візит став би дуже потужним імпульсом для подальшого розвитку відповідного співробітництва. Ми також очікуємо, що відбудеться спільне засідання урядів України і Чехії, де, безумовно, одним з основних питань буде питання розвитку оборонного співробітництва», – додав Віталій Усатий.



Генерал Валерій Залужний двічі побував у Чехії до повномасштабного вторгнення, повідомив Радіо Свобода уповноважений чеського уряду з питань відновлення України Томаш Копечний, який раніше на посаді заступника міністра оборони Чехії займався співпрацею з Україною.



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Після останніх масованих ракетних атак Росії проти України гострим залишається питання протиповітряної оборони. 29 грудня і 2 січня Росія застосувала понад 300 ракет і 200 безпілотників «Шахед». За словами президента України Володимира Зеленського, жодна держава не відбивала таких комбінованих ударів, коли застосовувалися і дрони, і ракети, зокрема аеробалістичні.