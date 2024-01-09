Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

На Ставці проаналізували останні удари РФ та узгодили наступні кроки для посилення ППО – Зеленський

Українські військовослужбовці на навчаннях протиповітряної оборони в Чернігівській області, 11 листопада 2023 року.
Українські військовослужбовці на навчаннях протиповітряної оборони в Чернігівській області, 11 листопада 2023 року.

На засіданні Ставки Верховного головнокомандувача проаналізували останні російські удари та узгодили наступні кроки для посилення протиповітряної оборони, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Інша важлива тема – ППО. Проаналізували останні російські удари та ефективність Повітряних сил. Узгодили наші наступні кроки для посилення захисту міст, громад, підприємств та об’єктів критичної інфраструктури», – написав він у телеграмі.

За його словами, також на засіданні командувачі напрямків з Генштабом, Міноборони, Мінстратегпромом і Мінцифрою «в усіх деталях розібрали тему забезпечення фронту снарядами та дронами – фактичні витрати, щоденна потреба, розподіл між підрозділами».

Читайте також: ЗСУ згортають «деякі операції» через брак снарядів і скорочення допомоги – Тарнавський

«Систематизували поточні та майбутні контракти, допомогу від партнерів, власне виробництво, зокрема відкриття нових ліній. Робимо все, щоб забезпечити воїнів усім необхідним для виконання завдань», – додав президент.

Уранці 8 січня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. За інформацією правоохоронців, сили РФ атакували Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку та Хмельницьку області. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що військові РФ вранці 8 січня випустили по Україні 51 ракету, 18 вдалося збити.

Читайте також: Масована атака по Україні 8 січня: Ігнат пояснив, чому вдалось збити лише 18 ракет

За останніми даними, через цю атаку РФ загинули 4 людей, ще 45 постраждали.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.

Нова масована атака Росії на Україну забрала людські життя (фотосвідчення)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Нова масована атака Росії на Україну забрала людські життя (фотосвідчення)

8 січня Росія запустила чергову хвилю гіперзвукових і крилатих ракет по території України.

Форум

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG