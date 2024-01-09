На Ставці проаналізували останні удари РФ та узгодили наступні кроки для посилення ППО – Зеленський

На засіданні Ставки Верховного головнокомандувача проаналізували останні російські удари та узгодили наступні кроки для посилення протиповітряної оборони, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Інша важлива тема – ППО. Проаналізували останні російські удари та ефективність Повітряних сил. Узгодили наші наступні кроки для посилення захисту міст, громад, підприємств та об’єктів критичної інфраструктури», – написав він у телеграмі.

За його словами, також на засіданні командувачі напрямків з Генштабом, Міноборони, Мінстратегпромом і Мінцифрою «в усіх деталях розібрали тему забезпечення фронту снарядами та дронами – фактичні витрати, щоденна потреба, розподіл між підрозділами».

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«Систематизували поточні та майбутні контракти, допомогу від партнерів, власне виробництво, зокрема відкриття нових ліній. Робимо все, щоб забезпечити воїнів усім необхідним для виконання завдань», – додав президент.

Уранці 8 січня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. За інформацією правоохоронців, сили РФ атакували Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку та Хмельницьку області. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що військові РФ вранці 8 січня випустили по Україні 51 ракету, 18 вдалося збити.

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За останніми даними, через цю атаку РФ загинули 4 людей, ще 45 постраждали.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.