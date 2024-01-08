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Число постраждалих внаслідок ранкових атак РФ зросло до 45 людей – Зеленський

Місто Зміїв на Харківщині після російського ракетного удару, 8 січня 2024 року.
Місто Зміїв на Харківщині після російського ракетного удару, 8 січня 2024 року.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що кількість постраждалих внаслідок російських атак вранці 8 січня зросла до 45 людей.

«Сьогоднішній ранок знову, на жаль, почався з масованої ракетної атаки. Харків та область, Запоріжжя, Кривий Ріг, Хмельницька область. 45 людей постраждали, і станом на цей час відомо про чотирьох загиблих», – сказав він у своєму відеозверненні.

За його словами, у трьох областях України – Донеччина, Херсонщина, Хмельниччина – все ще тривають аварійно-рятувальні роботи після ударів російської армії.

Раніше у Нацполіції повідомляли, що через ранкову масовану атаку сил РФ 8 січня загинули 4 людей, ще 38 постраждали.

Уранці 8 січня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. За інформацією правоохоронців, сили РФ атакували Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку та Хмельницьку області.

За даними Повітряних сил ЗСУ, військові РФ вранці 8 січня випустили по Україні 51 ракету, 18 вдалося збити.

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Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.

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8 січня Росія запустила чергову хвилю гіперзвукових і крилатих ракет по території України.

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