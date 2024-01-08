Ракетний удар по Україні: 4 загиблих, 38 постраждалих – поліція

Через ранкову масовану атаку сил РФ 8 січня постраждало 38 людей, повідомляє пресслужба Національної поліції.

«Четверо людей загинуло, 38 поранено – Нацполіція документує наслідки чергового ракетного обстрілу України армією РФ», – йдеться в повідомлені.

За інформацією правоохоронців, 8 січня вранці РФ атакувала Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку та Хмельницьку області.

«Станом на 12:00 відомо про чотирьох загиблих. Пошкоджено житлові будинки, об’єкти інфраструктури, транспортні засоби. Поліцейські працюють на місцях влучань, надають допомогу людям, документують воєнні злочини Росії», – поінформували у НПУ.

Зокрема, у Дніпропетровській області внаслідок ракетних ударів по Кривому Рогу, Новомосковську та селу Надія Криворізького району загинула одна людина та 28 зазнали поранень, у тому числі постраждало четверо дітей. Пошкоджено приватні будинки та цивільну інфраструктуру.

«Російська армія вдарила ракетами по місту Запоріжжю. Поранення отримали п’ятеро людей. Крім того, пошкоджено два багатоквартирні будинки, автомобіль та цивільну інфраструктуру. Внаслідок російського удару по містах Харків та Зміїв одна людина загинула, п’ятеро мирних мешканців поранені, пошкоджено два приватні будинки, регіональний центр професійної освіти», – заявили у поліції.

У поліції кажуть, що в Хмельницькому через російський ракетний обстріл двоє людей загинули, було пошкоджено багатоквартирний будинок.

«У Харкові вранці 8 січня пролунало щонайменше чотири вибухи. Пошкоджено підприємство, навчальний заклад. Травмовано 53-річну жінку, її стан нетяжкий. Потерпілу госпіталізували», – розповіли правоохоронці.

Уранці 8 січня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ інформували про пуски крилатих ракет. У багатьох містах України повідомляли про вибухи та роботу сил протиповітряної оборони.

За даними Повітряних сил ЗСУ, військові РФ вранці 8 січня випустили по Україні 51 ракету, 18 вдалося збити.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.