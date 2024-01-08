Росія відновлює радянський підрозділ «СМЕРШ» – розвідка Британії

У Росії вирішили поновити радянську контррозвідувальну організацію «СМЕРШ», а на початку січня 2024 року «у відкритих джерелах з’явилося зображення російських оперативників, які, очевидно, носили нашивки цієї організації», йдеться в повідомленні розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

За даними розвідки, про відновлення «СМЕРШу» російські політики заявили наприкінці 2023 року. Як зазначається, ця назва є абревіатурою від російської фрази «смерть шпигунам», вона була створена Йосипом Сталіним і проіснувала з 1941 по 1946 рік. На Заході вона стала відомою завдяки своєму художньому зображенню в книгах Яна Флемінга про Джеймса Бонда, кажуть у Міноборони.

У розвідці констатують, що «поки незрозуміло, чи нова назва означає якісь суттєво нові повноваження або роль російської контррозвідки, чи це просто ребрендинг».

«Однак це є ще одним прикладом того, як російська влада свідомо обставляє російсько-український конфлікт у дусі Другої світової війни, а також акцентує на ймовірному проникненні зовнішніх загроз у країну», – резюмують у відомстві.

Метою військової контррозвідки СМЕРШ під час Другої світової війни офіційно була боротьба зі шпигунами у ближньому, прифронтовому тилу.

Раніше у британській розвідці повідомляли, що Росгвардія «посилює свої ресурси, а також особовий склад, залучає приватні військові компанії й не тільки».