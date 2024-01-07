Розвідка Британії: «Росія посилює боєздатність Росгвардії, залучає інші ПВК»

Росгвардія «посилює свої ресурси, а також особовий склад, залучає приватні військові компанії й не тільки», йдеться в повідомленні розвідки Британії.

Як пишуть у Міністерстві оборони Британії, «Росгвардія почала посилювати свої ресурси та особовий склад внаслідок потрясінь у сфері внутрішньої безпеки Росії через війну проти України».

Як пише розвідка, до складу Росгвардії увійшли:

3 жовтня 2023 року до складу Росгвардії увійшли підрозділи ПВК «Вагнера»;

3 січня 2024 року до складу увійшов батальйон «Восток» так званої «ДНР»;

наразі «Росія працює над тим, щоб розформувати угруповування «Каскад», яке спеціалізується на операціях з використанням безпілотників». Його також планують залучити до Росгвардії.

«У липні 2023 року Державна Дума Росії дозволила Росгвардії використовувати важче озброєння. Нові можливості, разом з поповненням її досвідченими ветеранами з інших груп, ймовірно, означатимуть значне підвищення боєздатності», – пише розвідка.

Угруповання, яке має назву «Приватна військова компанія Вагнер», було створене на початку 2010-х років. Воно діяло в Сирії, Африці, а з 2014 року – і в Україні, виконуючи функцію проксі-сили російської держави в тих конфліктах, де виявлятися прямою участю Москва не могла або не хотіла.

Наприкінці 2022-го і на початку 2023 року це угруповання відіграло одну з провідних ролей в боях довкола українського міста Бахмут, використовуючи, зокрема, загони, створені зі звільнених із колоній РФ в’язнів. Таке використання не було б можливим без санкції російської влади.

Після спроби заколоту, здійсненої в червні, засновник угруповання Євген Пригожин і інші ватажки «Вагнера» загинули в авіакатастрофі 23 серпня. Після смерті Пригожина про масову участь підконтрольних йому бойовиків у війні проти України не повідомляли.

У жовтні 2023 року стало відомо, що приватна військова компанія «Вагнера» переходить під управління Росгвардії.