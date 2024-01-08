У Силах оборони розповіли, скільки військових тримає Росія біля північних кордонів України

Росія тримає на північних кордонах поблизу України військовий контингент чисельністю 19 тисяч осіб, повідомив в ефірі телемарафону речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Північного напрямку Юрій Повх.

За його словами, у межах кордону Сумської та Чернігівської областей з боку РФ зосереджено близько 19 тисяч осіб контингенту російських військ.

«Цей показник не змінювався вже протягом кількох місяців, тому говорити про те, що є ознаки створення ударних угруповань з боку ворога не доводиться. Це контингент, який можна схарактеризувати як війська прикриття кордону, це не ударна сила, яка спроможна здійснити прорив бойових порядків наших військ. Тому ще раз кажу – це не є ознакою створення ударного угрупування військ», – сказав Повх.

За його словами, «ворог на цьому напрямку використовує ствольну артилерію, 120-мм міномети, FPV-дрони та час від часу застосовує авіацію».

«На даний час можна говорити про те, що ворог більшою мірою веде турбучуюий вогонь», — зазначив речник.

За його словами, Сили оборони, які знаходяться на лінії кордону, «пильно несуть службу, запобігають спробам проходу ворожих ДРГ».

«Контроль над державним кордоном є постійним», – запевнив Повх.

Раніше командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що на ймовірних напрямках наступу російської армії з півночі встановлено понад 500 тисяч протитанкових мін.

19 грудня 2023 року Сергій Наєв розповів, що в Північній операційній зоні працюють нові мобільні вогневі групи протиповітряної оборони, які діють не лише на суходолі, а й на воді.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Москва, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.