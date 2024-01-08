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У Силах оборони розповіли, скільки військових тримає Росія біля північних кордонів України

Росія тримає на північних кордонах поблизу України військовий контингент чисельністю 19 тисяч осіб, зазначив Юрій Повх
Росія тримає на північних кордонах поблизу України військовий контингент чисельністю 19 тисяч осіб, зазначив Юрій Повх

Росія тримає на північних кордонах поблизу України військовий контингент чисельністю 19 тисяч осіб, повідомив в ефірі телемарафону речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Північного напрямку Юрій Повх.

За його словами, у межах кордону Сумської та Чернігівської областей з боку РФ зосереджено близько 19 тисяч осіб контингенту російських військ.

«Цей показник не змінювався вже протягом кількох місяців, тому говорити про те, що є ознаки створення ударних угруповань з боку ворога не доводиться. Це контингент, який можна схарактеризувати як війська прикриття кордону, це не ударна сила, яка спроможна здійснити прорив бойових порядків наших військ. Тому ще раз кажу – це не є ознакою створення ударного угрупування військ», – сказав Повх.

За його словами, «ворог на цьому напрямку використовує ствольну артилерію, 120-мм міномети, FPV-дрони та час від часу застосовує авіацію».

«На даний час можна говорити про те, що ворог більшою мірою веде турбучуюий вогонь», — зазначив речник.

За його словами, Сили оборони, які знаходяться на лінії кордону, «пильно несуть службу, запобігають спробам проходу ворожих ДРГ».

«Контроль над державним кордоном є постійним», – запевнив Повх.

Раніше командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що на ймовірних напрямках наступу російської армії з півночі встановлено понад 500 тисяч протитанкових мін.

19 грудня 2023 року Сергій Наєв розповів, що в Північній операційній зоні працюють нові мобільні вогневі групи протиповітряної оборони, які діють не лише на суходолі, а й на воді.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Москва, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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