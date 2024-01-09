Як Україні досягнути перемоги, що потрібно для нового наступу – аналіз експертів

Україна зможе досягти успіху у сухопутній війні, чого їй не вдалось зробити під час контрнаступу 2023 року, це відкриє їй реальний шлях до перемоги. Для нового наступу ЗСУ мають зміцнитись на морі і в повітрі, а також застосувати «витончену комбінацію технік» на землі, пишуть колишні високопосадовці США в статті для Foreign Policy під назвою «Україна має шлях до перемоги».



Це означатиме перемогу отримає не тільки України, але й США та союзників, йдеться в статті.

Попри успіхи України в Криму та вдалі українські атаки по об’єктах Чорноморського флоту Росії, Україна нині програє сухопутну війну, це загальноприйнята думка в багатьох частинах Заходу, пишуть автори статті Роуз Геттемеллер, яка в минулому була заступницею генсека НАТО та займала високі посади в Сухопутних силах США і Держдепі, а також Майкл Раян, колишній заступник помічника міністра оборони США з питань Європи та політики НАТО.

«Росія штовхає українське населення до покори. Київ може почати просити про припинення вогню та мир», – мовиться у статті. Такий сценарій, за словами авторів, передбачає поразку не лише України, але й для США та їхніх союзників в Європі та Азії.

«Це надало б сміливості як Росії, так і Китаю, нестримно втілювати свої політичні, економічні та безпекові цілі, включаючи захоплення нових територій у Східній Європі та на Тайвані», – пишуть експосадовці.

Посилити повітряні та наземні операції – Foreign Policy

Геттемеллер та Раян вважають, що Україна таки може досягти тактичного прориву на наземному фронті, який приведе до оперативного та стратегічного успіху. Для цього, вважають автори статті, «їм потрібно бути більш ефективними з повітря».

Росія штовхає українське населення до покори. Київ може почати просити про припинення вогню та мир

У 2024 році повітряні сили мають стати вирішальними для ЗСУ, – мовиться у статті. Автори рекомендують українським Збройним силам створювати «тимчасові вікна локалізованої переваги в повітрі», які сприятимуть зосередженому вогню та маневровості. Вони звертають увагу, що ЗСУ вже вдається успішно не допускати росіян на певні території повітряного простору, за цією ж стратегією реально створити й «вікна повітряної переваги», навіть без додаткового озброєння.

Хоча, «більше та краща зброя, адаптована до цього сценарію, зробить їх ще більш успішними на всьому фронті з Росією», – мовиться у статті.

Автори згадують статтю головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, який також визнав, що аби вийти з глухого кута й отримати перевагу, Україна потребує, серед іншого, переваги в повітрі, кращого контрбатарейного потенціалу, більше засобів для електронної боротьби.

Генерал Залужний у статті для видання Economist раніше писав, що особливо ЗСУ потребують БПЛА, які використовують розвідку в режимі реального часу, озброєні БПЛА для придушення ППО противника, а також дрони для прориву та розмінування.

Геттемеллер та Раян пишуть, що ці дрони, про які просить в Заходу Залужний, нагадують «метод, який США та союзники з НАТО практикували під час Холодної війни в Західній Німеччині, щоб протистояти чисельно переважаючим наземним силам Варшавського договору, які мали захист ешелонованої протиповітряною обороною».

«Об’єднання ресурсів НАТО було розроблено таким чином, щоб надати силам альянсу масу, маневровість і гнучкість, необхідні для подолання чисельної переваги противника, щоб не допустити війни на виснаження та вийти з типу кривавої невдачі, яка характеризує нинішню безвихідь в Україні», – мовиться у статті Foreign Policy.

Враховуючи, що Росія готова йти на значні людські втрати, об’єднання повітряних ресурсів, про які просить Залужний, «може бути ще ефективнішим в обороні для нарощування вогневої потужності проти військ, які атакують, це може призвести до приголомшливого розгрому атакувальників, що відкриває можливість для України стратегічно використати раптову зміну ситуації».

Залужний є хорошим командиром, який з болем усвідомлює, що кампанія 2023 року пройшла не так добре, як він хотів

«Залужний публічно дав зрозуміти, що «вирішальним буде не один новий винахід, а поєднання всіх технічних рішень, які вже є», – наголошує видання FP. Автори статті називають українського головкома Залужного «хорошим командиром, який з болем усвідомлює, що кампанія 2023 року пройшла не так добре, як він хотів».

Щоб дати Україні бойовий шанс, США та Європа мають працювати з українцями «над тим, як краще керувати складністю операцій і поєднувати технології, інформацію та тактику більш динамічними способами», – пишуть автори.

Створити з Україною «повноцінну наступальну стратегію» – Foreign Affairs

Підтримка України з боку Заходу виглядає дедалі слабшою та роз’єднаною, мовиться в іншій статті видання Foreign Affairs «Європа має посилити підтримку України. Якщо облишити Київ, це підбадьорить Росію і призведе до нових війн».

Автор статті – Норберт Рьотґен, депутат німецького Бундестагу, голова парламентського Комітету зі закордонних справ, – вважає хибною думку тих, хто думає, що Україна має перейти в оборонну стратегію, що, мовляв, це приведе Путіна за стіл переговорів.

Німецький депутат переконаний, що «будь-яка відмова Заходу лише спонукатиме Путіна подвоїти свій напад на Україну. Поки він вірить, що військовий успіх можливий, Путін відмовлятиметься від переговорів і продовжуватиме воювати».

Норберт Рьотґен закликає країни Заходу «переглянути підхід до підтримки українських військових зусиль». Він вважає, що союзники мають допомогти Україні створити «повноцінну наступальну стратегію, яка надасть країні, що перебуває в бойовому стані, всю необхідну зброю, щоб взяти верх і відкинути російські сили».

Депутат Бундестагу закликає Європу робити більше для України, зокрема, надати їй «максимально можливу кількість матеріальних засобів з існуючих запасів», «збільшити військове виробництво та розширити виробничі можливості кожної країни. Зокрема, Європа може і повинна надати Києву значно більше крилатих ракет середньої і великої дальності».

Як повідомляв раніше Голос Америки, депутат Рьотґен закликав канцлера Олафа Шольца пояснити, чому він відмовляється постачати Україні крилаті ракети Taurus.

Рьотґен також наголошує на необхідності «прискорити та продовжити постачання Україні винищувачів F-16», щоб Україна могла встановити перевагу в повітрі.

Ракети середньої та великої дальності у поєднанні з літаками та додатковими системами ППО «дозволять Україні ефективно тиснути на російські сили та здобути перевагу на полі бою», – переконаний автор статті.

Норберт Рьотґен переконаний, що лише у випадку української переваги на полі бою переговори з Росією стануть можливими.

Якщо цього не станеться і «якщо Захід капітулює перед втомою та внутрішньою боротьбою, це просто зіграє на руку Путіну. Російський тріумф заклав би основу для подальшої війни на континенті, наблизивши бойові дії до території НАТО», – мовиться у виданні Foreign Affairs.

(Оригінал публікації на сайті «Голосу Америки»)