Сприяти застосуванню інновацій в Україні. У Білому домі провели зустріч із виробниками зброї

Посадовці Білого дому 8 січня провели зустріч з очільниками венчурних, технологічних й оборонних компаній, на якій ішлося про те, як американське інноваційне обладнання можна ефективно використати в підтримці України.

За даними агентства Reuters, яке посилається на високопосадовця в адміністрації президента США, зустріч тривала близько п’яти годин і була зосереджена на низці систем, у тому числі на безпілотних літальних системах, на тому, як протистояти безпілотникам, а також на проблемі розмінування.

Інший посадовець Білого дому повідомив агенції, що зустріч скликав Джейк Салліван, радник президента США з національної безпеки, щоб підштовхнути до «оновленого акценту на допомозі Україні, щоб подолати ці ключові технологічні виклики, які вони визначили як такі, що гальмують їхній прогрес й ініціативу на полі бою».

За повідомленням, серед присутніх на зустрічі були керівники компаній Fortem Aerospace (займається захистом повітряного простору для виявлення і знищення небезпечних дронів), очільники оборонних компаній Palantir Technologies і Anduril Industries, а також виробник безпілотників Skydio.

Представники адміністрації США заявили, що зустріч дала їм змогу дізнатися про нові можливості промисловості США в надії, що американський уряд зможе сприяти застосуванню цих інновацій в Україні.

Офіційні особи також наголосили, що будь-які спроби підтримати Україну будуть обмежені без додаткового пакету допомоги.

Конгрес США з осені 2023 року не може погодити законопроєкт про військову допомогу Україні. Президент Джо Байден запропонував конгресменам законопроєкт про національну безпеку на суму понад 100 мільярдів доларів, включно із 61 мільярдом на допомогу Києву. Документ не погодили республіканці, які хочуть включити до законопроєкту посилення прикордонних і міграційних заходів на кордоні США й Мексики.

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