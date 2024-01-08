«Зброю для України». У Варшаві відбулася акція біля представництва ЄС

У столиці Польщі відбулася багаточисельна акція «Stop Russian Terror», повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

Попри 12-градусний мороз, біля представництва Євросоюзу у Варшаві зібралося 2,5 тисячі людей, щоби нагадати світові про війну Росії проти України і гостру потребу у зброї для захисту цивільного населення.

«Для того, щоб Україна нарешті перемогла, Україні треба допомогти, тобто передати всю необхідну зброю – літаки F-16, якими можна буде взяти контроль над українським небом, Taurus – ракети, які досить далеко стріляють, дрони, літальні апарати, тобто все, що може сьогодні допомогти Україні захистити цивільне населення. У нас немає часу. Ми більше не маємо часу просити і чекати. У тих, хто на фронті немає часу, в тих, хто під обстрілами в Україні кожного дня, немає часу», – заявила лідерка «Євромайдан-Варшава» Наталя Панченко.

Крім прохання надати зброю, на акції звучали ще й інші вимоги, зокрема, передати заморожені російські активи Україні для закупівлі зброї і відбудови, а також ізолювати російських дипломатів від усього цивілізованого світу.

Петицію з усіма цими вимогами учасники акції передали представництву ЄС.

Киянка Наталія Суслова на акцію «Stop Russian Terror» прийшла з двома малими дітьми. Жінка приїхала до Варшави у відпустку, на період різдвяно-новорічних свят, щоб трохи відпочити від постійних тривог і обстрілів.

«Для мене участь у цій акції – важлива, бо я не хочу кожну ніч лягати спати і думати, чи побачу вранці дітей. Я не хочу не спати ночами і чути вибухи, бачити спалахи вогню за вікнами. Я хочу миру в своїй країні, я дуже хочу, щоб країна, яка це влаштувала, щоб Росія і всі, хто відповідальний за цю війну, просто понесли відповідальність», – каже киянка.

Ще одна киянка Поліна, 2 січня 2024 року через російські обстріли втратила бабусю. 84-річна Людмила Шевцова загинула від балістичної ракети, яка впала біля будинку у Солом’янському районі, де вона жила.

«Я благаю всіх людей на світі, будь ласка, не припиняйте підтримку України. В нас не закінчилася війна, будь ласка, не зупиняйтеся. В нас щодня гинуть люди, не тільки наші герої, солдати в зоні бойових дій, а цивільні у своїх домівках», – говорить Поліна.

Кілька днів тому данське видання Berlingske із посиланням на Міністерство оборони цієї країни повідомило, що передання Україні F-16 затримується приблизно на приблизно пів року через те, що нібито не виконано низку умов для того, щоб Україна могла використовувати передані бойові літаки.

Утім речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону заявив, що не має інформації про те, що Данія відтерміновує надання Україні винищувачів F-16. він додав, що українські пілоти проходять підготовку для польотів на бойових літаках «в надзвичайно швидкі терміни».

Минулого тижня в Міноборони США заявили, що українські пілоти завершать навчання на винищувачах F-16, яке триває в Аризоні, протягом цього року. Конкретних даних про строки немає, але, за словами речника Пентагону, підготовка може тривати від п’яти до восьми місяців. При цьому, як повідомлялось, українські пілоти і технічний персонал мали розпочати підготовку до експлуатації F-16 в Аризоні.

У Європі також триває підготовка українських пілотів. Очікується, що після закінчення тренувальних місій Україна отримає ці літаки від західних партнерів. У жовтні 2023-го Данія заявила, що передасть Києву першу партію F-16 навесні 2024 року.