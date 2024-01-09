«Прогалини в механізмах мобілізації» – голова комітету Ради пояснив дії ТЦК на вулицях

Радянська система мобілізації і застаріла система паперового обліку мобілізаційного ресурсу є причиною того, що співробітники територіальних центрів комплектації (ТЦК, колишніх військкоматів) порушують права громадян просто на вулицях українських міст, сказав в інтервʼю РБК голова оборонного комітету Верховної Ради Олександр Завітневич.

«Такі випадки є порушенням законів, кожен з них потребує розслідування та відповідного реагування. Наскільки я знаю, так і робиться, приймаються кадрові рішення, проводиться ротація працівників. Але будемо відвертими, частково такі випадки спровоковані прогалинами у чинних механізмах мобілізації», – сказав депутат.

За його словами, «на десятки років військкомати застрягли у минулому з абсолютно застарілою системою паперового обліку мобілізаційного ресурсу та підходами щодо його залучення до війська».

Намагання запровадити систему цифрового обліку «Оберіг» «загальмувалося» через повномасштабну російську агресію, пояснює Завітневич.

«Тому робота з удосконалення механізмів функціонування ТЦК ще не завершена. Є низка пропозицій, одна з них – виведення ТЦК зі складу Сухопутних військ і передача до Міністерства оборони України», – вважає голова оборонного комітету Верховної Ради.

Кабінет міністрів 25 грудня зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт щодо питань мобілізації. У початковому варіанті серед запропонованих положень були зниження призовного віку з 27 до 25 років, можливість включати до реєстру боржників осіб, які ухилилися від мобілізації, відміна відстрочки для осіб з інвалідністю ІІІ групи.

Комітет Верховної Ради з національної безпеки, оборони та розвідки 4 січня розпочав розгляд законопроєкту про зміни в мобілізації. Депутати повідомляли, що обговорення із залученням військового командування та представників Міністерства оборони триватиме кілька днів. 9 січня розгляд законопроєкту в комітеті продовжиться, Олександр Завітневич прогнозує, що цього дня може бути «фінальне рішення комітету».

Заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко в інтерв’ю Радіо Свобода припустив, що за результатом обговорень ухвалять компромісну версію нових умов мобілізації.