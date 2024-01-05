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Законопроєкт про мобілізацію має «всі перспективи» одразу після комітету потрапити на голосування – Стефанчук

Профільний комітет 4 січня розпочав розгляд законопроєкту про мобілізацію, обговорення, як очікується, триватиме кілька днів
Профільний комітет 4 січня розпочав розгляд законопроєкту про мобілізацію, обговорення, як очікується, триватиме кілька днів

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що законопроєкт про мобілізацію має «всі перспективи» потрапити одразу на голосування після розгляду профільним комітетом.

«Зараз почалася робота в комітеті. Вона відбувається в закритому режимі, але про всі основні рішення буде повідомлено суспільству. Участь беруть і головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, і міністр оборони Рустем Умєров, і представники всіх фракцій і груп Верховної Ради, які на професійному рівні обговорюють ці питання. Наскільки я поінформований, це обговорення (у комітеті – ред.) триватиме три-чотири дні. Всього – понад 160 питань. Дуже сподіваюся на ефективність цієї роботи, в результаті якої будуть напрацьовані рішення, спрямовані на забезпечення перемоги України», – сказав він в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

За його словами, винесення цього законопроєкту на розгляд у залі засідань Ради залежатиме від рішення комітету.

«Дуже сподіваюся, що під час обговорення сторони знайдуть відповіді на всі ці питання, прийдуть до розумного вирішення, і щойно законопроєкт буде готовим на рівні комітету, думаю, він має всі перспективи потрапити одразу в зал», – зазначив спікер.

Комітет Верховної Ради з національної безпеки, оборони та розвідки 4 січня розпочав розгляд законопроєкту про зміни в мобілізації. Депутати повідомляли, що обговорення із залученням військового командування та представників Міністерства оборони триватиме кілька днів.

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Кабінет міністрів 25 грудня зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт щодо питань мобілізації. Серед запропонованих положень є зокрема зниження призовного віку з 27 до 25 років, можливість включати до реєстру боржників осіб, які ухилилися від мобілізації, відміна відстрочки для осіб з інвалідністю ІІІ групи.

Заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко в інтерв’ю Радіо Свобода припустив, що за результатом обговорень ухвалять компромісну версію нових умов мобілізації.

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