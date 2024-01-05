Законопроєкт про мобілізацію має «всі перспективи» одразу після комітету потрапити на голосування – Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що законопроєкт про мобілізацію має «всі перспективи» потрапити одразу на голосування після розгляду профільним комітетом.



«Зараз почалася робота в комітеті. Вона відбувається в закритому режимі, але про всі основні рішення буде повідомлено суспільству. Участь беруть і головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, і міністр оборони Рустем Умєров, і представники всіх фракцій і груп Верховної Ради, які на професійному рівні обговорюють ці питання. Наскільки я поінформований, це обговорення (у комітеті – ред.) триватиме три-чотири дні. Всього – понад 160 питань. Дуже сподіваюся на ефективність цієї роботи, в результаті якої будуть напрацьовані рішення, спрямовані на забезпечення перемоги України», – сказав він в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

За його словами, винесення цього законопроєкту на розгляд у залі засідань Ради залежатиме від рішення комітету.



«Дуже сподіваюся, що під час обговорення сторони знайдуть відповіді на всі ці питання, прийдуть до розумного вирішення, і щойно законопроєкт буде готовим на рівні комітету, думаю, він має всі перспективи потрапити одразу в зал», – зазначив спікер.

Комітет Верховної Ради з національної безпеки, оборони та розвідки 4 січня розпочав розгляд законопроєкту про зміни в мобілізації. Депутати повідомляли, що обговорення із залученням військового командування та представників Міністерства оборони триватиме кілька днів.

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Кабінет міністрів 25 грудня зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт щодо питань мобілізації. Серед запропонованих положень є зокрема зниження призовного віку з 27 до 25 років, можливість включати до реєстру боржників осіб, які ухилилися від мобілізації, відміна відстрочки для осіб з інвалідністю ІІІ групи.

Заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко в інтерв’ю Радіо Свобода припустив, що за результатом обговорень ухвалять компромісну версію нових умов мобілізації.