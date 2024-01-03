«Компромісний» закон про мобілізацію: що пропонують від «Слуг народу»

Мобілізація: влада іде на компроміс? Свобода Live

Депутатка від «Слуг народу» Євгенія Кравчук заявила, що урядовий законопроєкт про мобілізацію не будуть виносити на розгляд Верховної Ради в тому вигляді, в якому його зареєстровано.

Підготують компромісний варіант, каже Кравчук, і головну роль у його створенні гратиме профільний Комітет з питань безпеки й оборони.

Урядовий проєкт закону накладав серйозні обмеження на тих, хто не мобілізувався – зокрема обмежував права на купівлю і продаж нерухомого майна.

Що спонукало владу переглянути позицію?

Далекобійні ракети для ЗСУ: хто зупиняє процес

Після масованого ракетного обстрілу України 2 січня кілька іноземних посадовців закликали надати Україні ракети далекого радіусу дії, а також посилити систему ППО. Що заважає цьому? А також – чи з’являться, як було обіцяно, винищувачі F-16 в українському небі і як це змінить хід війни?

Несмішні жарти Студії «Квартал 95»: чому виник скандал

Студія «Квартал 95» пожартувала над нібито переселенкою зі Скадовська в новорічному шоу на телеканалі 1+1. Це обурило користувачів соцмереж, а також мера Скадовська – міста на окупованій Росією частині Херсонської області. Чи доречні жарти про переселенців? Чи зробить «Квартал» висновки з чергового гумористичного «зашквару»?

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