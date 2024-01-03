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Війна

«Компромісний» закон про мобілізацію: що пропонують від «Слуг народу»

Урядовий проєкт закону накладав серйозні обмеження на тих, хто не мобілізувався. Зеленський вирішив на це не йти?
Урядовий проєкт закону накладав серйозні обмеження на тих, хто не мобілізувався. Зеленський вирішив на це не йти?
  • Мобілізація: влада іде на компроміс? Свобода Live

Депутатка від «Слуг народу» Євгенія Кравчук заявила, що урядовий законопроєкт про мобілізацію не будуть виносити на розгляд Верховної Ради в тому вигляді, в якому його зареєстровано.

Підготують компромісний варіант, каже Кравчук, і головну роль у його створенні гратиме профільний Комітет з питань безпеки й оборони.

Урядовий проєкт закону накладав серйозні обмеження на тих, хто не мобілізувався – зокрема обмежував права на купівлю і продаж нерухомого майна.

Що спонукало владу переглянути позицію?

  • Далекобійні ракети для ЗСУ: хто зупиняє процес

Після масованого ракетного обстрілу України 2 січня кілька іноземних посадовців закликали надати Україні ракети далекого радіусу дії, а також посилити систему ППО. Що заважає цьому? А також – чи з’являться, як було обіцяно, винищувачі F-16 в українському небі і як це змінить хід війни?

  • Несмішні жарти Студії «Квартал 95»: чому виник скандал

Студія «Квартал 95» пожартувала над нібито переселенкою зі Скадовська в новорічному шоу на телеканалі 1+1. Це обурило користувачів соцмереж, а також мера Скадовська – міста на окупованій Росією частині Херсонської області. Чи доречні жарти про переселенців? Чи зробить «Квартал» висновки з чергового гумористичного «зашквару»?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live:

Більше сотні ракет та дронів: наслідки нового масованого обстрілу Києва та Харкова (фотосвідчення)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Більше сотні ракет та дронів: наслідки нового масованого обстрілу Києва та Харкова (фотосвідчення)

Під ранок 2 січня 2024 року армія РФ здійснила масовану атаку на цивільну та військову інфраструктуру України, випустивши по українських містах 99 ракет різного типу та 35 БПЛА Shahed.

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