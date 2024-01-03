МАГАТЕ заявило, що його експертам не дали доступу до деяких реакторних залів ЗАЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії 3 січня повідомило, що його експертам нещодавно вперше заборонили перевірити реакторні зали трьох енергоблоків Запорізької АЕС.

Експерти МАГАТЕ «протягом останніх двох тижнів... не мали доступу до реакторних залів блоків 1, 2 і 6», – заявив генеральний директор агентства Рафаель Ґроссі.

Він додав, що «це перший випадок, коли експерти МАГАТЕ не отримали доступу до реакторного залу блоку, який перебував на холодній зупинці», і команда й надалі запитуватиме цей доступ.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після масштабного вторгнення в Україну. На станції перебуває моніторингова місія МАГАТЕ.