Шольц закликав ЄС збільшити поставки зброї Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав членів Європейського союзу надати більше військової підтримки Україні цього року в її боротьбі проти повномасштабного вторгнення Росії.

Він сказав про це під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Люксембургу Люком Фрідманом 8 січня в Берліні.

«Поставки зброї в Україну, заплановані на даний момент більшістю країн-членів ЄС, – занадто малі… Закликаю наших союзників у Європейському союзі також активізувати свої зусилля на користь України», – сказав канцлер.

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За його словами, члени ЄС мають визначитись, який конкретний внесок зроблять для підтримки України цього року, до 1 лютого, коли заплановане засідання Європейської ради.

Німеччина зараз є одним із провідних постачальників як зброї, так і фінансової допомоги Україні. Наприкінці минулого року Берлін погодився виділити на військову допомогу Україні у 2024 році 8 мільярдів євро.

Заклики активізувати підтримку України лунають у той час, як Конгрес США з осені 2023 року не може погодити законопроєкт про військову допомогу Україні. Президент Джо Байден запропонував конгресменам законопроєкт про національну безпеку на суму понад 100 мільярдів доларів, включно із 61 мільярдом на допомогу Києву. Документ не погодили республіканці, які хочуть включити до законопроєкту посилення прикордонних і міграційних заходів на кордоні США й Мексики.