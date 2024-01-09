Постачання західних систем ППО залишається вирішальним для України – ISW

Надання Україні західних систем протиповітряної оборони та ракет до них залишається вирішальним, оскільки російські сили намагаються адаптуватися до поточних можливостей української системи ППО, пише у черговому зведенні американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики вказують на те, що такі західні постачання важливі ще й з огляду на спроби України розвивати свій власний оборонно-промисловий комплекс (ОПК).

За оцінкою ISW, Росія та Україна зараз залучені в тактичну та технологічну гонку, в якій обидві сторони постійно експериментують та адаптують свої повітряні удари та протиповітряну оборону.

«Продовження та збільшення західних поставок систем протиповітряної оборони та ракет в Україну має вирішальне значення, оскільки російські сили продовжують експериментувати з новими способами проникнення в українську ППО. Включення систем протиповітряної оборони, наданих Заходом, до системи протиповітряної оборони України мало важливе значення для здатності України захищатися від російських ракет, зокрема балістичних. Західні системи протиповітряної оборони та надання Україні ракет протиповітряної оборони в найближчій та середньостроковій перспективі також мають важливе значення для захисту ОПК України, оскільки російські війська продовжують атакувати українські промислові об’єкти», – ідеться в звіті.

Речник Державного департаменту США Метью Міллер минулого тижня назвав надання Україні допомоги Сполучених Штатів «критичним», оскільки Україна ще не в змозі цілком захистити себе, але зазначив, що допомогу США не потрібно буде продовжувати на попередньому рівні, оскільки Україна працює над розширенням свого ОПК, щоб «стати на власні ноги».