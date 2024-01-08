- За даними Повітряних сил ЗСУ, військові РФ випустили по Україні 8 січня 51 ракету, 18 вдалося збити. Атакували Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку та Хмельницьку області. 4 загиблих, 38 поранених, заявили в Нацполіції. Наслідки обстрілів – репортаж.
- США попередили Україну, що не зможуть довго постачати Україні ракети для систем Patriot. Про це повідомило видання The New York Times з посиланням на представників Білого дому та Пентагону. Чи є в Україні дефіцит ракет для ППО? Чи справді США зупинять постачання? Як це позначиться на обстрілах РФ? І як швидко сама Росія поповнює запаси своїх ракет?
- «Міжнародний» прогноз для України на 2024 рік: до чого готуватися? 2024-го Україна очікує на винищувачі F-16, а Євросоюз планує наростити виробництво боєприпасів до мільйона на рік. Втім, в ЄС визнають, що якщо військова допомога Україні від США припиниться, то Євросоюз не зможе замістити її обсяги своїми силами.
- Тим часом голова Європейської ради Шарль Мішель оголосив, що йде на вибори до Європарламенту, які мають відбутися у червні. А отже залишає посаду президента Європейської Ради. Чи справді цю посаду тимчасово може зайняти угорський прем'єр Віктор Орбан? Що це означатиме?
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