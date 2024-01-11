У Росії є дефіцит зброї, а можлива пауза на полі бою піде лише їй на користь – Зеленський

Можлива пауза на полі бою піде лише на користь Росії, переконаний президент України Володимир Зеленський.

«Пауза на полі бою на території України – це не пауза у війні, це не говорить про те, що це припинення війни. Це не веде до політичного діалогу з Російською Федерацією або з кимось іще. Ця пауза буде тільки допомагати Російській Федерації», – сказав він на пресконференції в Таллінні.

У цьому контексті Зеленський звернув увагу на виробництво зброї РФ.

«Тому що ми розуміємо обсяги, скільки всього вони виробляють сьогодні. Ми знаємо, скільки вони виробляють дронів, артилерії на добу. Ми бачимо, чого їм не вистачає. І що в них великий дефіцит із дронами, з артилерією. Великий дефіцит із ракетами. Вони домовляються про ракети. Поки що домовленості вони не досягли. А також вони отримали вже понад мільйон артилерійських снарядів від Північної Кореї. Чому вони це роблять? Тому що вони не встигають», – пояснив він.

Тому, за його словами, «пауза – це не просто заморожений конфлікт. Це просто пауза, яка допоможе їм, вони не встигають».

«Світ також не встигає наповнювати склади України. Але світ допомагає Україні. А у Росії є дефіцит. Ми бачимо, як цей дефіцит впливає на їхню стійкість на полі бою. Дати паузу? Ризикнути? Дати два-три роки РФ? Вона може потім переїхати нас», – додав президент України.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що Росія шукає балістичні ракети за кордоном, бо вони ефективніше обходять ППО. Про ознаки використання Росією північнокорейських балістичних ракет проти України заявили у Білому домі.

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Крім того, раніше видання The Wall Street Journal з посиланням на неназваних американських чиновників повідомило про домовленості РФ з Іраном щодо постачання балістичних ракет.