КНДР може продати нові ракети Росії – міністр оборони Південної Кореї

Північна Корея може продати Росії нові типи ракет і провести подальші випробування зброї для ескалації напруженості перед виборами у Південній Кореї і США, заявив міністр оборони Південної Кореї.

«Північна Корея, яка потребує грошей, активно продає нову зброю, яку хоче Росія», — заявив міністр оборони Шин Вон Сік агентству південнокорейському агентству Yonhap 10 січня.

Шин згадав про візит північнокорейського лідера Кім Чен Ина цього тижня на завод із виробництва боєприпасів, де він, ймовірно, проінспектував нещодавно розроблені балістичні ракети малої дальності, здатні нести тактичну ядерну зброю.

Північна Корея може продати принаймні частину з них Росії, сказав Шин.

Раніше сьогодні сім членів Ради безпеки ООН звинуватили Росію в тому, що вона зловживає своїм становищем постійного члена Радбезу, купуючи північнокорейські ракети й атакуючи ними Україну в порушення резолюцій ООН.



У заяві вказується, що 30 грудня 2023 року, 2 січня і 6 січня 2024 року Росія здійснила кілька хвиль авіаударів по Україні, в результаті яких загинули десятки людей, сотні поранені – ці атаки були здійснені, зокрема, з використанням балістичних ракет і пускових установок балістичних ракет, закуплених у КНДР.

4 січня Білий дім заявив, що Північна Корея нещодавно надала Росії балістичні ракети і пускові установки для використання Москвою у війні проти України.

Перед тим видання The Wall Street Journal повідомило з посиланням на неназваних американських чиновників, що Росія планує придбати балістичні ракети малої дальності в Ірану і вже отримує десятки балістичних ракет і пускових установок від Північної Кореї, що викликає «глибоке занепокоєння» в адміністрації президента США.

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Нещодавно Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки заявляло, що Північна Корея може стати одним із найважливіших постачальників зброї для Росії поряд з Іраном і Білоруссю.

У британській розвідці зауважували, що майже напевно північнокорейські боєприпаси вже потрапили на склади у західній Росії.

Перед цим Сполучені Штати заявили, що впродовж останніх тижнів Північна Корея доставила до Росії понад 1000 контейнерів військового обладнання і боєприпасів. Кремль заявив, що США не мають доказів того, що зброя постачалася.

Вашингтонські аналітики з Beyond Parallel публікували супутникові зображення із збільшенням руху поїздів уздовж кордону Росії з Північною Кореєю. Зростання активності, казали експерти, «ймовірно, вказує на постачання Північною Кореєю зброї і боєприпасів до Росії».