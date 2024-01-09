Білий дім: Росія знову застосувала кілька ракет з КНДР під час атаки по Україні

Білий дім у вівторок заявив, що Росія запустила кілька ракет з Північної Кореї в Україну 6 січня. Про це повідомив представник Ради національної безпеки Джон Кірбі.



«Росія була змушена шукати військову техніку в країн-однодумців, однією з таких держав є Північна Корея, і КНДР нещодавно надала Росії пускові установки балістичних ракет і кілька десятків балістичних ракет. Росія відтоді розгорнула ці ракети проти України... 6 січня російські сили знову запустили кілька північнокорейських балістичних ракет по Україні, ми все ще оцінюємо наслідки цих ударів», – сказав він під час брифінгу.

4 січня Білий дім заявив, що Північна Корея нещодавно надала Росії балістичні ракети і пускові установки для використання Москвою у війні проти України, російські війська випустили принаймні одну з цих балістичних ракет по Україні 30 грудня.

Ввечері 6 січня російські війська завдали удару по Покровську, також було зафіксоване влучання в будинок у Рівному Мирноградської громади. За даними влади, внаслідок атаки 11 загиблих і 10 поранених, серед яких є діти.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.