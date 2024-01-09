Близько 50 країн засудили поставки зброї з Північної Кореї до Росії

У спільній заяві США і їхні партнери 9 січня виступили проти поставок зброї між Північною Кореєю і Росією, зокрема закупівлі Москвою північнокорейських балістичних ракет і використання їх проти України.

«Ми глибоко стурбовані наслідками цієї співпраці для безпеки в Європі, на Корейському півострові, в Індо-Тихоокеанському регіоні і в усьому світі», – йдеться у спільній заяві, яку підписали міністри закордонних справ близько 50 країн (зокрема, США, Великої Британії, Австралії, Німеччини, Канади) і Євросоюз.

Підписанти наголошують, що передача балістичних ракет разом із будь-якою іншою зброєю і пов’язаними матеріалами з КНДР до Росії «грубо порушує» численні резолюції Ради безпеки ООН.

«Ми уважно стежимо за тим, що Росія надає КНДР в обмін на цей експорт зброї. Ми закликаємо КНДР і Росію дотримуватися відповідних резолюцій РБ ООН і негайно припинити всі дії, які їх порушують», – йдеться в заяві.

«Поки Росія запускає хвилі ракет і безпілотників проти українського народу, ми продовжуватимемо разом підтримувати Україну. Ми також закликаємо КНДР відповісти на численні й справжні пропозиції повернутися до дипломатії, єдиного шляху до міцного миру на Корейському півострові», – додали представники країн.

Білий дім раніше сьогодні заявив, що Росія 6 січня знову запустила по Україні кілька ракет, отриманих із Північної Кореї.

4 січня Білий дім заявив, що Північна Корея нещодавно надала Росії балістичні ракети і пускові установки для використання Москвою у війні проти України, і російські війська випустили принаймні одну з цих балістичних ракет по Україні 30 грудня.

Перед тим видання The Wall Street Journal повідомило з посиланням на неназваних американських чиновників, що Росія планує придбати балістичні ракети малої дальності в Ірану і вже отримує десятки балістичних ракет і пускових установок від Північної Кореї, що викликає «глибоке занепокоєння» в адміністрації президента США.

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Нещодавно Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки заявляло, що Північна Корея може стати одним із найважливіших постачальників зброї для Росії поряд з Іраном і Білоруссю.

У британській розвідці зауважували, що майже напевно північнокорейські боєприпаси вже потрапили на склади у західній Росії.

Перед цим Сполучені Штати заявили, що впродовж останніх тижнів Північна Корея доставила до Росії понад 1000 контейнерів військового обладнання і боєприпасів. Кремль заявив, що США не мають доказів того, що зброя постачалася.

Вашингтонські аналітики з Beyond Parallel публікували супутникові зображення із збільшенням руху поїздів уздовж кордону Росії з Північною Кореєю. Зростання активності, казали експерти, «ймовірно, вказує на постачання Північною Кореєю зброї та боєприпасів до Росії».